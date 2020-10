Senatorowie KO mają dość Grodzkiego? „Sporo z nich stanęło w obronie zwolnionego” [WIDEO]

Tygodnik „Polityka” poinformował o rosnącym niezadowoleniu senatorów Koalicji Obywatelskiej z pracy marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. – Sprawa pana dyrektora Furgo, który stracił swoje stanowisko, była rzeczywiście głośną sprawą. Sporo senatorów Koalicji Obywatelskiej stawało w obronie pana Furgo. Ja zresztą też pracę Grzegorza Furgo na stanowisku szefa Centrum Informacyjnego Senatu oceniałem i oceniam bardzo wysoko – przyznał w rozmowie z portalem tvp.info senator PSL Jan Filip Libicki.

Czy mamy już do czynienia z buntem parlamentarzystów opozycji? – Trudno mi powiedzieć, czy mamy do czynienia z taką sytuacją. Na pewno nie ma buntu po stronie senatorów PSL-u. Wspieramy pana marszałka Grodzkiego jako PSL, Koalicja Polska. Co się dzieje wewnątrz klubu Koalicji Obywatelskiej? Nie wiem. Nie jestem członkiem tego klubu – odpowiedział senator Libicki.



„Polityka” podała, że wielu senatorów opozycji uznało odwołanie byłego posła Nowoczesnej i PO Grzegorza Furgo jako „zapowiedź jeszcze mocniejszego ogniskowania uwagi wyłącznie na działaniach Tomasza Grodzkiego”. „Zakazał organizowania konferencji na tle flag, tylko on może je tam robić, my możemy co najwyżej stać koło toalet. Kazał nawet zdjąć ze strony internetowej zdjęcia wicemarszałków, które były wyświetlane w okienku u dołu na przemian z jego zdjęciem. Teraz jest tylko on” – narzekają senatorowie cytowani przez „Politykę”.



– Mam wrażenie, że to pokazuje pewną hierarchię wartości. Z jednej strony obóz Zjednoczonej Prawicy myśli, jak walczyć z epidemią, podejmuje konkretne kroki, aby uratować polską gospodarkę, z drugiej strony opozycyjna walczy o to, by móc nagrywać się na tle flag Polski i Unii Europejskiej. To pokazuje różnice wartości. Mam wrażenie, że trzeba koniecznie wyremontować budynek Senatu, powiększyć go, bo inaczej ego marszałka Grodzkiego może się po prostu nie zmieścić – ironizował Jan Strzeżek z Porozumienia.



Czy senatorowie rzeczywiście buntują się przeciwko działaniom marszałka Grodzkiego? – Rozumiem, że to jest jakaś próba dziennikarskiego narzucenia być może faktu. Być może interpretacji. Senat pracuje, senatorowie są świadomi ich niezwykle ważnej roli w systemie stanowienia prawa. Kwestie kadrowe, z całym szacunkiem dla wszystkich, ale są drugorzędne – odpowiedział poseł Koalicji Obywatelskiej Mirosław Suchoń.

– Czego oni się spodziewali? Skoro jest trzecia osoba w państwie z tak wielkim ego, to jak może być przy tej trzeciej osobie w państwie wizerunek trzydziestej trzeciej osoby w państwie, trzydziestej piątej osoby w państwie. Nie ma. Jest trzecia i koniec. Nikogo na tej stronie nie będzie. Nikt nie będzie sobie robił zdjęć na tle flagi, na tle której występowała trzecia osoba. Druga może wystąpić, ale nie trzydziesta druga. Jestem zdziwiony, że oni się dziwią – stwierdził poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Smoliński.



– Znając wicemarszałek Gabrielę Morawską-Stanecką z ramienia Lewicy, jestem przekonana, że ona do takich rzeczy aż takiej wielkiej wagi nie przywiązuje. Zwłaszcza w tej sytuacji, w której się dzisiaj znajdujemy. Są ważniejsze rzeczy niż to, na jakim tle mogą się sfotografować senatorowie w środku pandemii i w środku kryzysu – mówiła posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.



– A nie mówiłem? Marszałek Grodzki już od pierwszych dni, kiedy zasiadł w fotelu marszałka wyższej izby polskiego parlamentu nosił takie wrażenie, że jak idzie korytarzem, to najpierw idzie jego pycha, a potem on idzie tym korytarzem. W końcu trafiło również na zaplecze polityczne pana marszałka, czyli senatorów Koalicji Obywatelskiej i stronnictw sojuszniczych, bo w nich uderza chociażby usunięcie podobizn wicemarszałków – argumentował poseł PiS Tomasz Rzymkowski.