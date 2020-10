Ostro o Trzaskowskim. „Nie ma Nowej Solidarności. Chyba, że Solidarność SB-ków” [WIDEO]

Start ruchu obywatelskiego Rafała Trzaskowskiego już w sobotę. Choć wiceszef PO mówi teraz o „Nowej Solidarności”, to w kampanii wyborczej bronił funkcjonariuszy PRL. – Na pewno to się kłóci. Dziedzictwo większości ludzi w Polsce nie jest związane z PZPR. Mamy do czynienia z brakiem szacunku dla ludzi Solidarności, którzy byli w niej w 1980 roku i którzy są w niej dzisiaj. Nie ma żadnej „Nowej Solidarności”. Chyba, że „Solidarność SB-ków”. Niech weźmie SB-ków i niech oni tworzą swoją Solidarność – powiedział portalowi tvp.info poseł PiS Kazimierz Smoliński.

– Ten rząd próbuje przez cały czas nas dzielić. Mówi, że ten, kto przepracował choć jeden dzień przed 1989 rokiem, ten nie zasługuje na uznanie. Nie ma na to zgody. (…) Przez tyle lat udawało nam się pewne rzeczy wyjmować poza nawias sporu politycznego. Politykę zagraniczną, politykę obronną, czy właśnie traktować z szacunkiem wszystkich policjantów, wszystkich żołnierzy, wszystkich oficerów służb zbrojnych, wszystkich weteranów. To jest nasze wspólne dziedzictwo i należny jest im szacunek, niezależnie od tego, jaki jest akurat humor polityczny – mówił 1 lipca Rafał Trzaskowski podczas wiecu wyborczego, krytykując tym samym obniżkę emerytur dla funkcjonariuszy PRL.



Czy ta wypowiedź nie kłóci się z nazwą „Nowa Solidarność”? – Absolutnie nie kłóci, ponieważ wszyscy chcemy żyć w państwie prawa. Państwie, które respektuje prawa każdego człowieka, obywatela, aby był na równi traktowany. Jak dzisiaj widzimy, sądy podzielają opinię, że nie można człowieka ustawą skazać za to, że znalazł się w danym miejscu historii i to ma być przeciwko niemu zarzut. Każda osoba ma prawo do sprawiedliwej, osobistej oceny – odpowiedział poseł Koalicji Obywatelskiej Mirosław Suchoń.



Innego zdania w sprawie funkcjonariuszy PRL jest senator PSL Jan Filip Libicki. – Niestety, przez 40 lat w czasach PRL-u oni tłumili wolnościowe dążenia Polaków. Byli zbrojnym ramieniem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i ja jestem za obniżeniem ich uposażeń. Oczywiście wszystko musi się odbywać zgodnie z prawem i konstytucją – argumentował Libicki.



– 17 października uruchamiamy wielki ruch, który pomaszeruje razem w kierunku poszukiwania tego, co łączy nas wszystkich. Dołączcie do ruchu i bądźcie z nami w przyszłą sobotę – poinformował w mediach społecznościowych prezydent Warszawy. Czy jego ruch obywatelski będzie nowym Komitetem Obrony Demokracji? – To będzie coś nowego. To będzie Ruch społeczny „Czajka”, który, podejrzewam, będzie miał jako główny cel walkę o czystość Wisły, ekologię, symbiozę człowieka i natury. Uważam, że na tym Rafał Trzaskowski się skupi przez najbliższe trzy lata, do końca swojej kadencji – ironizował poseł PiS Tomasz Rzymkowski.

– W odróżnieniu od KOD-u jest to ruch, który funkcjonuje, powstał i jest w sercach i umysłach ludzi. Nastąpi jednak inauguracja pewnego etapu, w którym wszyscy się ze sobą łączą w tym działaniu na rzecz demokratycznego państwa prawnego. Będzie miało swoją dynamikę to wydarzenie – tłumaczył poseł Suchoń z KO.



– Myślę, że to ani odpowiedni moment, ani miejsce na powoływanie nowego tworu politycznego. W sytuacji, kiedy jesteśmy w środku kryzysu zdrowotnego, gospodarczego, w systemie oświaty, to nie czas, żeby politycy i polityczki zajmowali się samymi sobą. Taki czas był. Rafał Trzaskowski tego momentu nie wykorzystał po wyborach prezydenckich. Teraz jako prezydent Warszawy powinien skupić się, jak przeciwdziałać kryzysowi, zamiast budować kolejną przybudówkę Platformy Obywatelskiej – mówiła posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.



– Jeżeli spojrzymy na dotychczasowe obietnice Rafała Trzaskowskiego co do jego aktywności o „wielkiej energii Polaków”, „wielkim ruchu”, to człowiek, który w sobotni wieczór mówił, że Warszawa to „jego miasto” i może robić w nim wszystko co chce, nie jest w stanie nawet dobrze włączyć strony internetowej swojego ruchu. Jesteśmy prawie kwartał po wyborach i mimo obietnic, że ten ruch będzie nową siłą na scenie politycznej, wyszło wielkie nic. Zupełnie jak z jego prezydenturą w stolicy – stwierdził Jan Strzeżek, warszawski radny z Porozumienia.