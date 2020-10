Nie żyje gwiazda filmu o przygodach Jamesa Bonda

W wieku 76 lat zmarła Margaret Nolan, artystka, którą można było zobaczyć w sekwencji otwierającej film „Goldfinger” z filmowej serii o przygodach Jamesa Bonda. Pojawiła się tam w złotym bikini i z ciałem wymalowanym od stóp do głów złotą farbą. Informację o śmierci Nolan potwierdził jej syn Oscar Deeks.

Margaret Nolan zmarła 5 października, jednak o jej śmierci poinformował dopiero kilka dni później brytyjski reżyser Edgar Wright.



„Jest moim przykrym obowiązkiem, by poinformować o śmierci aktorki i artystki, wspaniałej Margaret Nolan. Jej osoba związana jest ze wszystkim, co najlepsze w latach 60. ubiegłego wieku. Pojawiała się u boku Beatlesów, w Bondzie, a także zagrała w serii »Carry On«. To ona była pomalowaną na złoto modelką w słynnej sekwencji otwierającej film »Goldfinger«, gdzie zagrała też rolę Dink” – napisał na Twitterze Wright, wymieniając role aktorki w słynnych brytyjskich produkcjach.



Urodzona 29 października 1943 r. Margaret Nolan najpierw pracowała jako modelka. Korzystała wtedy z pseudonimu Vicky Kennedy. Do swojego nazwiska wróciła, gdy zaczęła karierę aktorską. W 1964 r. zagrała nie tylko rolę masażystki Bonda, ale i pojawiła się w filmie Beatlesów „The Beatles" („A Hard Day's Night"). Udział w filmie o Bondzie zaowocował sesją dla magazynu „Playboy”.

źródło: pap

Karierę aktorską przerwała w połowie lat 80. ubiegłego wieku, poświęcając się ekologicznemu projektowaniu środowiska. Zajęła się także tworzeniem kolaży zdjęciowych, które wystawiano w londyńskich galeriach.W 2011 r. można ją było zobaczyć w filmie „The Power of Three”, a Edgar Wright obsadził ją w niewielkiej roli w swoim czekającym na premierę filmie „Last Night in Soho”.Margaret Nolan pozostawiła w żałobie dwóch synów: operatora Oscara Deeksa i Luke'a O'Sullivana.