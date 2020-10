Brudziński: Dziś szydzą, jutro proszą o pomoc. Żenująca hipokryzja

Żenująca jest ta paskudna hipokryzja tych, którzy dziś kpią i szydzą, a jutro pochlipują i proszą o pomoc – napisał na Twitterze europoseł PiS Joachim Brudziński, odnosząc się do wypowiedzi szefów niektórych instytucji kultury.

Aktorka znana z krytykowania rządu PiS Krystyna Janda przekonywała w TVN24, że w czasie pandemii koronawirusa artyści są zdani na siebie, co...

Prezes fundacji prowadzącej Och-Teatr i Teatr Polonia Krystyna Janda powiedziała Onetowi, że dla niej „nierówne traktowanie teatrów i kin – ogólnie miejsc kultury – z komunikacją publiczną, kościołami, ślubami i weselami to jest rzecz absolutnie niezrozumiała”.



W artykule wypowiadają się też m.in. Grzegorz Jarzyna (dyrektor ds. artystycznych TR Warszawa), Eugeniusz Korin (dyrektor artystyczny Teatru 6. piętro) i Bartosz Szydłowski (dyrektor artystyczny Teatru Łaźnia Nowa).



Brudziński skomentował na Twitterze ich wypowiedzi.

Pamiętam jak pani Janda mówiła, że czuje się ob...a przez rząd PIS. Pamiętam te wszystkie gwiazdki , celebrytów ale także (niestety) wybitnych aktorów którzy oszaleli z nienawiści do tego rządu bredzili o faszyzmie i dyktaturze? Dziś jak trwoga to do kogo wyciągają rękę po pomoc?