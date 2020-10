Łukaszenka niszczy niezależne media. Warunki są „katastroficzne”

Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy (BAŻ), Press Club oraz Stowarzyszenie Wydawców Prasy Regionalnej zaapelowały do władz, aby powstrzymały represje wobec pracowników mediów. Spotykają one osoby przedstawiające działania reżimu Alaksandra Łukaszenki w innym świetle niż oficjalne.

Autorzy apelu wskazali, że od początku roku do 8 maja zarejestrowano 23 przypadki naruszenia praw dziennikarzy, a od 9 maja do 12 października, ponad 400. Większość z nich po wyborach.



„Tylko zatrzymań w tym okresie było 230. Ponad 50 razy w czasie zatrzymania stosowano wobec dziennikarzy siłę fizyczną” – napisano w oświadczeniu.



Telewizja Biełsat podkreśliła, że zdarzają się przypadki tortur, konfiskowania sprzętu, nakładania grzywien czy kar aresztu.



W apelu zwrócono uwagę, że władze blokują dostęp do niektórych stron internetowych i możliwość druku i dystrybucji części gazet. Portal Tut.by stracił status medium, a wobec redaktora naczelnego Naszej Niwy Jahora Marcinowicza wszczęto sprawę karną.

źródło: TV Biełsat

„Podczas wyborów i w okresie powyborczym władze zwiększyły naciski na media, dziennikarzy i blogerów. Efektem jest to, że warunki ich pracy zmieniły się z »ciężkich« na »katastroficzne«” – zaznaczono.Z kolei białoruskie MSZ pozbawia akredytacji i nie daje nowych zagranicznym dziennikarzom.