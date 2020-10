Włochy przygotowują nowe restrykcje przeciwko koronawirusowi

Włoski rząd przygotowuje kolejne restrykcje mające uchronić kraj przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Dekret premiera ma wejść w życie w czwartek. Wśród nowych zasad ma się pojawić zakaz prywatnych uroczystości, także w domach.

Minister zdrowia Roberto Speranza w wywiadzie dla telewizji RAI zauważył, że wirus szerzy się na przykład podczas przyjęć urodzinowych wyprawianych dzieciom i nastolatkom. Zastrzegł zarazem, że zakaz dotyczyć będzie wszelkich uroczystości rodzinnych i towarzyskich.



Zapytany o to, jak można zakaz ten egzekwować w prywatnych domach, wyjaśnił, że siły porządkowe wzmocnią kontrole. Speranza zwrócił uwagę na to, że do 75 proc. zakażeń dochodzi w rodzinach. Jak mówił, podczas spotkań rodzinnych „obniża się czujność i zdejmuje się maseczkę”.



Według zaleceń Komitetu Techniczno-Naukowego, w ramach nowych zasad sanitarnych kwarantanna powinna zostać skrócona z 14 do 10 dni.



Minister ds. wewnętrznych Francesco Boccia powołał na poniedziałek zebranie online między rządem a władzami regionalnymi i lokalnymi samorządami. Uczestniczyć w nim będzie również minister zdrowia Roberto Speranza.

