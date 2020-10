Brzdąc bawił się bronią rodziców. Nie przeżył

Kolejny tragiczny wypadek z udziałem dziecka bawiącego się bronią. Trzyletni chłopiec z amerykańskiego stanu Oregon zginął po tym, jak nacisnął spust pistoletu rodziców, który znalazł w szufladzie.

Do incydentu doszło w piątek ok. godz. 22 czasu lokalnego w domu w mieście Aloha. Telewizja KOMO podaje, że James Kenneth Lindquester znalazł broń w szufladzie szafki w sypialni i przypadkowo się postrzelił.



Chłopiec trafił do szpitala, gdzie zmarł przed północą w wyniku odniesionych obrażeń.



Policja wszczęła śledztwo w sprawie tragedii, ale dotąd nie postawiono nikomu zarzutów.



Shannon Wilde z biura szeryfa hrabstwa Washington przyznała, że było to jedno z najstraszniejszych zgłoszeń, jakie można sobie wyobrazić.



– Jeżeli spyta się jakiegokolwiek funkcjonariusza przyjmującego zgłoszenia, odpowie, że śmierć dziecka jest absolutnie najgorszą rzeczą. Wielu z nas to przecież też rodzice – podkreśliła.

