„Nie możemy zmarnować sukcesów przez nieodpowiedzialne zachowania”

Nie możemy zmarnować dotychczasowych sukcesów w walce z epidemią koronawirusa przez nieodpowiedzialne zachowania; chcemy zastosować najnowocześniejsze procedury i wcześniejsze doświadczenia, aby wypłaszczyć krzywą zakażeń – oświadczył premier Mateusz Morawiecki.

„Nie możemy zmarnować dotychczasowych sukcesów w walce z epidemią przez nieodpowiedzialne zachowania” – napisał premier na Facebooku.



Do wpisu dołączył swoją fotografię z napisem: „Nie możemy zmarnować dorobku ostatnich miesięcy poprzez zbyt łagodne podejście. Chcemy zastosować najnowocześniejsze procedury i wcześniejsze doświadczenia, aby wypłaszczyć krzywą zakażeń”.



Od soboty cała Polska znalazła się w strefie żółtej, co oznacza obowiązek o zakrywanie nosa i ust także na ulicach.



Od czwartku zostaną wprowadzone w sklepach tzw. godziny dla seniorów - między 10 do 12. Minister Zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że w szpitalach zwiększy się liczba łóżek i respiratorów dla chorych na COVID-19. Rząd przekazał też 38 mln zł dla DPS-ów.

