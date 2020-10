Yakuza nie może już dawać dzieciom słodyczy na Halloween

W Japonii w ostatnich latach rośnie popularność Halloween. Mieszkańcy adaptują wiele zwyczajów, począwszy od przebrań i dekoracji a na wręczaniu słodyczy skończywszy. W tę ostatnią działalność zaangażowała się Yakuza, jedna z największych organizacji przestępczych na świecie.

Komendę „Cukierek albo psikus” słyszą lokalni cukiernicy czy pracownicy sklepów w centrach handlowych. Od kilku lat w akcję dawania dzieciom słodyczy zaangażował się Yamaguchi-gumi, jeden z największych klanów Yakuzy. Robi to oficjalnie w swojej siedzibie.



Gangsterzy wręczają słodycze w swojej centrali w Kobe od 2013 r. Dzieci są zapraszane hasłami „wesołego Halloween” albo „chodź i weź cukierka”. W tym roku organizacja otrzymała oficjalny zakaz.



Rada prefektury Hyogo, w skład której wchodzi Kobe, zmieniła przepisy. Zgodnie z nimi organizacje przestępcze nie mogą dawać jakichkolwiek prezentów nieletnim, zapraszać ich do siebie ani korespondować z nimi. Wyjątek wprowadzono dla „prawnie uzasadnionych powodów”, ale halloweenowe zwyczaje do nich się nie zaliczają.



Dyskusja na temat zmiany przepisów toczyła się od lipca. Sprawę poruszono wobec wzrostu przemocy w Hyogo obserwowanego od jesieni zeszłego roku.



Nowe zasady wchodzą w życie 26 października. Złamanie ich grozi półrocznym więzieniem bądź grzywną w wysokości do pół miliona jenów (około 18 tys. zł).

