Ministerstwo Zdrowia: Ponad 4 tysiące nowych zakażeń

Ministerstwo Zdrowia w opublikowanym w poniedziałek raporcie poinformowało o 4394 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Z danych wynika, że w szpitalach zmarło 35 pacjentów z COVID-19. Wykonano 25 tys. testów. W związku z kolejną falą epidemii od soboty w całym kraju obowiązują dodatkowe obostrzenia.

Dzienny rekord zakażeń koronawirusem odnotowano w sobotę, kiedy MZ poinformowało o 5300 przypadkach zachorowań.



Nowe potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą województw: małopolskiego (690), wielkopolskiego (530), mazowieckiego (441), lubelskiego (379), łódzkiego (344), podkarpackiego (334), pomorskiego (284), śląskiego (262), kujawsko-pomorskiego (258), dolnośląskiego (199), świętokrzyskiego (187), opolskiego (153), podlaskiego (130), zachodniopomorskiego (116), warmińsko-mazurskiego (73), lubuskiego (14).



Z powodu COVID-19 zmarły trzy osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 32 osoby. Od początku epidemii w Polsce koronawirusem zaraziło się 130 210 osób, zmarło w sumie 3039 pacjentów.



Od soboty resort, ze względów technicznych, nie podaje szczegółowych danych o osobach zmarłych.



Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 5262 osób, u których potwierdzono zakażenie. 404 z nich podłączone są do respiratorów. W niedzielę było to odpowiednio – 4924 i 383; w sobotę – 4725 i 346; w piątek – 4407 i 320; w czwartek – 4138 i 296, w środę – 4000 i 283; we wtorek – 3719 i 263, w poniedziałek – 3158 i 219.



Z danych MZ wynika, że od początku epidemii wyzdrowiało 81 201 osób, u których potwierdzono zakażenie, wobec 80 302 w niedzielę, co stanowi różnicę 899 osób. Na kwarantannie przebywa 250 132 osoby, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 35 094 osoby.

#wieszwiecej Polub nas