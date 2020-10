Nikotyna zmniejsza ryzyko zakażenia, ale palący ciężej przechodzą COVID-19

Osoby, które palą papierosy, rzeczywiście rzadziej zapadają na COVID-19. Nie jest to jednak efekt palenia papierosów, ale efekt działania nikotyny – mówi w rozmowie z „Dziennikiem Łódzkim” prof. Piotr Kuna, pulmonolog i alergolog. Jak zauważa ekspert, modne dziś podgrzewacze tytoniu są „20 razy mniej szkodliwe niż tytoń spalany, czyli papierosy tradycyjne”.

Ekspert jako jeden z priorytetów skutecznej walki z pandemią stawia leczenie chorób przewlekłych u pacjentów, w tym m.in. nadciśnienie, cukrzycę czy choroby płuc.



Odnosi się przy tym do krążącej teorii, zgodnie z którą palący rzadziej zapadają na Covid-19. Zaznacza, że nie jest to efekt palenia papierosów, ale działania zawartej w nich nikotyny, która interferuje z receptorami wirusa SARS-CoV-2.



Prof. Piotr Kuna przywołuje badania francuskiego naukowca, który w swoim kraju zaproponował podawanie substancji nikotyny nauczycielom i pracownikom służby zdrowia – eksperyment wciąż trwa.



„Natomiast (…) dane mówią jedno: osoby, które palą papierosy, chorują na Covid-19 tak samo często jak osoby, które nie palą papierosów, czyli ryzyko zarażenia jest podobne. Natomiast, jeśli dojdzie do zarażenia, to ryzyko, że osoba, która pali, będzie miała ciężki przebieg choroby i umrze, jest od kilku do kilkunastu razy wyższe niż u osoby, która nie pali” – zaznaczył.

Jako powód takiego stanu rzeczy ekspert wskazuje zniszczone płuca, ale nie przez nikotynę, tylko przez substancje smoliste z palonego w formie papierosów tytoniu, a także obniżoną – z tego samego powodu – odporność.

„Paląc zwykłego papierosa, dochodzi do spalania tytoniu w temperaturze około 800 stopni Celsjusza. W trakcie tego procesu wytwarza się bardzo dużo substancji smolistych, z których 70 ma działanie rakotwórcze – jest ich jednak w sumie 7 tys., inne mogą uszkadzać płód czy działać toksycznie na organizm. Można powiedzieć, że w skali punktowej taki papieros szkodzi na 100 punktów” – argumentuje.



Jak podkreśla prof. Kuna, sama nikotyna może chronić przed Covid-19. Mniej szkodliwym rozwiązaniem od spalania tytoniu są więc inne, mniej tradycyjne metody, jak np. jego podgrzewanie.



„Proces spalania został zastąpiony procesem podgrzewania do 350 stopni Celsjusza – w procesie podgrzewania liczba substancji, które szkodzą, drastycznie spada o 95 proc. W procesie podgrzewania powstaje około 50 substancji chemicznych” – wyjaśnia lekarz. Podaje dane Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), zgodnie z którymi liczba substancji rakotwórczych przy podgrzewaniu tytoniu spada 30-krotnie.



Kolejnym popularnym rozwiązaniem mniej szkodliwym niż papierosy jest tytoń do żucia.



Prof. Kuna zwraca uwagę na problem z tzw. elektronicznymi papierosami, a właściwie brak standaryzacji zasilających je płynów, które nie są koncesjonowane przez żadną z właściwych instytucji. „W Polsce (…) jest ponad 10 tys. zarejestrowanych płynów i naprawdę nikt nie wie, co one zawierają” – konstatuje ekspert.