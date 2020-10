Debiut Allegro z rekordową wartością rynkową w historii giełdy

Kurs akcji Allegro na otwarciu w debiucie na Giełdzie Papierów Wartościowych wzrósł o 51,2 proc., do 65 zł. To największa pierwsza oferta publiczna w historii GPW.

Do obrotu trafiło 1,023 mld akcji platformy e-commerce allegro.eu. Notowanie akcji spółki rozpoczęły się o godz. 9.15 i potrwa do godz. 16.50.



Oferta Allegro obejmowała początkowo 216 mln akcji (w tym do 15 proc. akcji, które trafią do Morgan Stanley jako opcja stabilizująca kurs po debiucie spółki na giełdzie). Po podniesieniu oferty łączna liczba oferowanych akcji wynosiła 246 857 43, razem z opcją stabilizacyjną.



Inwestorom detalicznym przydzielono łącznie 9 342 771 akcji, a inwestorom instytucjonalnym – 236 238 624 akcje (uwzględniając akcje dodatkowego przydziału). Średnia stopa redukcji dla zleceń kupna złożonych przez inwestorów detalicznych w ofercie Allegro wyniosła około 84,85 proc.



Allegro 14 września ogłosiło zamiar przeprowadzenia oferty publicznej i debiutu na GPW. Zysk spółki w pierwszym półroczu wzrósł rok do roku do 289,7 mln zł z 195,7 mln zł.

