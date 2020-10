Ksiądz aresztowany za seks grupowy z dominami na ołtarzu

Travis Clark święty nie jest. Katolicki ksiądz z Luizjany został aresztowany po tym jak nagrywał seks z dwiema dominami na ołtarzu w swoim kościele.

Do incydentu doszło 30 września w Kościele Św. Piotra i Pawła i Pearl River. Serwis NOLA.com podaje, że schadzkę księdza i domin odkryła osoba, która przechodziła obok świątyni i zainteresowała się, że światła świecą się później niż zwykle.



Oczom świadka ukazał się półnagi ksiądz uprawiający seks z dwiema kobietami w gorsetach i butach na wysokim obcasie. Na ołtarzu ustawiono oświetlenie filmowe, seks-zabawki, zaś igraszki nagrywano telefonem komórkowym.



Świadek uwiecznił swoim telefonem jak bezczeszczono kościół i zadzwonił na policję. Funkcjonariusze przyjechali na miejsce i zatrzymali księdza oraz 41-letnią Mindy Dixon i 23-letnią Melissę Cheng. Cała nieświęta trójca usłyszała zarzuty dotyczące obscenicznych zachowań.



Media wskazują, że Dixon występuje w filmach pornograficznych. Dzień wcześniej opublikowała w mediach społecznościowych wpis, że jedzie do w okolice Nowego Orleanu, żeby spotkać się z jeszcze jedną dominą, by „paradować w domu Boga”.



Lubieżny ksiądz został zawieszony przez Archidiecezję Nowego Orleanu.

