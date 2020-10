I tak wszyscy się zakazimy? Wiceminister zdrowia komentuje popularną teorię

Teoria, że wszyscy i tak się zakazimy, i wystąpi populacyjna odporność na zakażenie koronawirusem, się nie sprawdza. To dotyka osób starszych i słabszych – powiedział w TVP Info wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zaapelował, by seniorzy zostali w domach.

Wiceminister Kraska był pytany o to, czy ospa jest zagrożeniem. Jak wskazał, to pytanie dość trudne.



– Nie wiem, czy w tej chwili lekarze chorób zakaźnych takie zagrożenie sygnalizują, na pewno już nie jest tak poważne dzięki oczywiście szczepionkom – wskazał.



Prowadzący program odnosząc się do ospy przypomniał o tzw. ospa party, gdzie spotykano się z dziećmi, by „uodpornić” je na ospę przez kontakt z innym zakażonym dzieckiem. Zapytał wiceministra, czy podobne praktyki mają miejsce, jeśli chodzi o koronawirusa.



– Ta teoria, że wszyscy się zakazimy i wystąpi populacyjna odporność na zakażenie koronawirusem, się nie sprawdza, bo dotyka osób starszych, słabszych, kiedy ich odporność jest zdecydowanie mniejsza i te osoby musimy bardzo chronić – dodał Kraska,



Mówił, że seniorzy zarażają się głównie przez kontakt z osobami młodymi. Zaapelował też do osób starszych. – Zostańmy w domu, jeśli nie musimy wychodzić, przeczekajmy ten okres – mówił.



– Prawie połowa osób, które są w szpitalach, to osoby w wieku 60 plus, a 80 proc. osób, które są w tej chwili na respiratorach, to także ten przedział wiekowy – wyjaśnił.

