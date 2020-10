Koronawirus zaskakująco długo utrzymuje się na banknotach i telefonach

Koronawirus może przeżyć na powierzchni banknotów, szkła i stali nierdzewnej aż do 28 dni – wynika z badania australijskiej agencji CSIRO. Jak odkryli naukowcy, wirus jest aktywny dłużej na gładkich powierzchniach i w niższych temperaturach.

Australijskie badanie, którego wyniki opublikowano w piśmie Virology Journal, wykazało dłuższą żywotność wirusa SARS-CoV-2, niż dotychczas sądzono, i znacznie dłuższą od wirusów grypy typu A, które mogą przeżyć przez 17 dni.



Eksperyment przeprowadzony przez naukowców polegał na umieszczeniu cząsteczek wirusa w wysuszonym sztucznym śluzie w kontrolowanych warunkach na różnych powierzchniach i w temperaturach 20, 30 i 40 stopni. Najdłużej – przez 28 dni – koronawirus pozostawał zdolny do zakażania na banknotach, szkle, z jakiego wykonane są ekrany telefonów komórkowych, a także na stali nierdzewnej. Badania wykazały, że jego żywotności sprzyjają gładkie powierzchnie i niższe temperatury.



Naukowcy zaznaczyli, że eksperyment przeprowadzany był w ciemności, aby wyeliminować działanie promieniowania UV, które uszkadza wirusa. Jak zaznaczył jeden z autorów badania Shane Ridell, oznacza to, że w warunkach bardziej zbliżonych do naturalnych narażony na działanie światła słonecznego wirus przeżyłby krócej.



– To badanie naprawdę podkreśla znaczenie mycia rąk i dezynfekcji powierzchni, na których może znajdować się wirus – zaznaczył badacz.

