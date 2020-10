Pandemia koronawirusa. Wzrost przemocy seksualnej w Kenii

Władze Kenii i organizacje humanitarne informują o wzroście liczby gwałtów i nadużyć seksualnych wobec dziewcząt od wprowadzenia restrykcji zw. z pandemią koronawirusa. W większości przypadków sprawcami są krewni ofiar. Niektóre wykorzystane seksualnie dzieci i nastolatki trafiają do schronisk w Nairobi.

Kenijskie Ministerstwo Zdrowia potwierdziło przyjęcie co najmniej 5 tys. zgłoszeń ws. przemocy seksualnej w całym kraju, z czego 65 proc. dotyczy dziewcząt poniżej 18. roku życia. Wiele pokrzywdzonych żyje w ubóstwie. Według resortu sprawcy mieszkają często blisko ofiar; nie uważają oni nadużycia seksualnego za przestępstwo.



Część ośrodków, które pomagają dziewczętom uciekającym przed przemocą seksualną, przepełniła się od wybuchu pandemii koronawirusa. Florence Keya, prowadząca jedno z takich schronisk, powiedziała portalowi „Voice of America News”, że dziewczyn potrzebujących bezpiecznego domu jest o wiele więcej niż jej placówka może przyjąć.

– Czujemy się źle, ponieważ czasami odmawiamy pomocy już przy wejściu – dodała.



– Dziewczęta są bardzo łatwo mamione przez sprawców tylko dlatego, że wiedzą, iż rodziny nie stać na utrzymanie – powiedziała Fanis Lisiagali, dyrektorka kenijskiej organizacji non-profit wspierającej ochronę zdrowia.



Jak dodała, sprawcy „dają im pieniądze i na koniec uprawiają seks z tymi dziewczętami”. – One nie wiedzą, że to jest karane lub że to przestępstwo, ale akceptują to tylko dlatego, że ich rodziców nie stać na zapewnienie im pewnych rzeczy – wyjaśniała Lisiagali.

