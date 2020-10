Obostrzenia dosięgną cmentarze? Jest głos z Ministerstwa Zdrowia

Na pewno będziemy analizować sytuację, ale myślę, że do takiej, w której będziemy zamykać cmentarze 1 listopada, raczej nie dojdzie – powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Kraska zaapelował w Polsacie News, żeby Polacy nie odwiedzali tłumnie cmentarzy 1 listopada, tylko – mówił – „żebyśmy rozłożyli to na tydzień wcześniej lub później”. – Myślę, że Polacy są na tyle mądrym narodem, że usłuchają tych wskazań, żeby nie odwiedzać gremialnie cmentarzy – powiedział.



Dopytany, czy istnieje możliwość, że cmentarze zostaną zamknięte podczas Wszystkich Świętych, Kraska odparł, że „na pewno będziemy analizować sytuację, ale myślę, że do takiej raczej nie dojdzie”.



Wiceminister mówił również o sytuacji w szpitalach. Jego zdaniem łóżek i sprzętu medycznego mamy pod dostatkiem. – Nie obawiałbym się, że miejsc lub sprzętu dla pacjentów z koronawirusem zabraknie – zaznaczył.



Jednocześnie dodał, że „na pewno wąskim gardłem jest personel medyczny, ale to są wieloletnie zaniedbania”.



– Wiemy, że szczególnie lekarzy anestezjologów, pielęgniarek anestezjologicznych będzie nam potrzeba coraz więcej, dlatego chcemy, aby te miejsca, gdzie trafiają pacjenci najbardziej chorzy, wymagający specjalistycznej opieki, były dość skoncentrowane – mówił wiceszef MZ.



– Chcemy, aby ten personel był zgrupowany tam, gdzie tych łóżek jest jak najwięcej – wyjaśnił.



Kraska powiedział również, że restrykcje, które zostały wprowadzone w minionym tygodniu, takie jak m.in. obowiązek noszenia maseczek również w przestrzeni publicznej, „zaowocują w statystykach zachorowań dopiero za około 7-10 dni”. – Te dni epidemiologicznie są bardzo ważne – zaznaczył.

