Niemcy przenoszą produkcję Lentilków do siebie. Czeskie draże są od 1907 na rynku

Produkcja Lentilków, popularnych czekoladowych cukierków pokrytych kolorowym lukrem dobiega końca. Od wiosny przyszłego roku będą wytwarzane nie w Czechach, ale wyłącznie w niemieckim Hamburgu.

Jak poinformowali Radiožurnál przedstawiciele Nestlé, właściciela marki, postanowiono ujednolicić recepturę Lentilków i podobnych cukierków, Smarties. Ma być w nich teraz mniej cukru, a więcej czekolady. Wymaganiom nowej receptury może podobno sprostać wyłącznie fabryka w Hamburgu.



Kolejny powód przeprowadzki to zmiana opakowania. Lentilky będą teraz pakowane w papierowe tuby, a umożliwiające to maszyny są tylko w Hamburgu.



Nestlé zapewnia, że przeniesienie produkcji do Niemiec nie podniesie ceny cukierków.



„Rzeczpospolita” przypomina, że Lentilky były produkowane w Czechach od 1907 r. Pojawiły się na rynku znacznie wcześniej niż konkurencyjne M&M's, które zadebiutowały dopiero w 1941 r.

