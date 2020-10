Rynek pracy odżywa, ale epidemia może zepsuć korzystną tendencję

We wrześniu rynek pracy wracał do przedkryzysowej normalności. W obliczu drugiej fali pandemii niepewność może jednak powrócić – ocenia „Puls Biznesu”.

Ubiegły miesiąc przyniósł największą liczbę ofert pracy od początku pandemii, wynika z najnowszego opracowania firmy badawczej Grant Thornton. Może to oznaczać, że przedsiębiorstwa otrząsnęły się po pierwszej fali pandemii.



Tę tendencję w kolejnych miesiącach może jednak zepsuć druga fala koronawirusa, która według statystyk Ministerstwa Zdrowia już uderzyła w Polskę – przyznaje dziennik.



We wrześniu pracodawcy opublikowali 267,5 tys. ofert pracy. To ciągle wynik o 9,9 proc. niższy niż przed rokiem, ale również sygnał szybkiego nadrabiania strat z kwietnia, gdy liczba nowych ogłoszeń była o ponad połowę niższa niż w kwietniu 2019 r.

źródło: PAP, „Puls Biznesu”

Wśród dużych miast najszybciej straty odrabia Szczecin, w którym rekrutacja jest już tylko o 5 proc. niższa niż przed rokiem. Z kryzysu najwolniej wychodzi Poznań, gdzie ofert pracy jest ciągle aż o 63 proc. mniej niż rok wcześniej. W Warszawie, która jest zdecydowanym liderem pod względem zatrudnienia, ofert pracy jest o około 10 proc. mniej niż we wrześniu 2019 r.W podziale na profesje widać, że popyt na popularne zawody wraca — liczba ogłoszeń o pracę na takie stanowiska jak główny księgowy wzrosła aż o 53 proc., a na stanowisko specjalisty ds. e-commerce — o 41 proc.