„Związki na Powązki”. Karczewski ujawnił, co powiedział mu senator PO

„Związki zawodowe na Powązki”, tak powiedział mi jeden z senatorów Platformy Obywatelskiej – oznajmił w programie „#Jedziemy” w TVP Info senator PiS Stanisław Karczewski. Polityk komentował powstanie Nowej Solidarności Rafała Trzaskowskiego. Mówił też o walce z epidemią koronawirusa.

W sobotę ma odbyć się inauguracja ruchu wiceprzewodniczącego PO – Nowa Solidarność. Rafał Trzaskowski wielokrotnie zapewniał, że jego ruch nie ma być konkurencją dla PO, ale wykorzystywać ma potencjał ludzi, którzy wsparli go w kampanii prezydenckiej, a którzy nie chcą zapisywać się do partii. Ma się opierać na samorządowcach i organizacjach pozarządowych i zajmować m.in. zbieraniem podpisów pod obywatelskimi projektami ustaw.



Inicjatywę polityka PO komentował w TVP Info były marszałek Senatu Stanisław Karczewski.



– Przekaz, który mówi o „nowej solidarności” ... Solidarność jest jedna, która połączyła Polaków, która wyzwoliła nie tylko Polskę, ale i Europę. To był początek runięcia Muru Berlińskiego. Sięganie po nazwę Solidarność przez ugrupowanie, które ma liberalne zasady, jest ze sobą sprzeczne – mówił senator.

Wspomniał też rozmowę, jaką odbył w jednym z senatorów PO. – On powiedział mi: związki zawodowe na Powązki. To podszywanie się pod Solidarność, wspaniały ruch, który budował wspólnotę Polaków, wolności, demokracji – stwierdził Karczewski, krytykując idee ruchu Trzaskowskiego.



Senator PiS, lekarz, mówił również o walce Polaków z epidemią koronawirusa.



– Wiosną była większa dyscyplina, większy strach i obawy. Nie znaliśmy tego wirusa, widzieliśmy obrazki z Chin, z Włoch, Hiszpanii i one nas przerażały. Wtedy Polacy w sposób zdyscyplinowany respektowali wszystkie zalecenia, zostaliśmy w domu. Teraz tego brakuje, nastąpiło rozluźnienie, widziałem, jak wiele osób ignoruje te zasady – dodał.



Odnosząc się do nowych obostrzeń Karczewski powiedział, że to, co zarządził premier z ministrem zdrowia, „jest trafne i potrzebne”.



– To rozwiązanie, o którym sam nie myślałem, ale ono jest absolutnie adekwatne, w całej Polsce musimy zachowywać się jednakowo. Musimy stosować się do tych obostrzeń – komentował Karczewski, odnosząc się do wprowadzenia na terenie całego kraju stref żółtych.

