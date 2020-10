Powszechne choroby cywilizacyjne mocno podnoszą ryzyko zgonu na Covid-19

Zespół naukowców z Penn State College of Medicine przeprowadził obszerną analizę, by wykazać, czy inne choroby pacjentów istotnie wpływają na ryzyko zgonu z powodu zakażenia koronawirusem. Badania objęły dziesiątki tysięcy pacjentów z całego świata, sprawdzając wpływ 11 przewlekłych chorób na śmiertelność Covid-19. Niektóre schorzenia zwiększają ryzyko zgonu nawet trzykrotnie.

Z opublikowanej przez czasopismo akademickie „PLOS ONE” analizy wynika, że m.in. choroba wieńcowa, nadciśnienie, cukrzyca i inne schorzenia silnie zwiększają zagrożenie śmiercią z powodu zakażenia koronawirusem.



„Badanie to sugeruje, że schorzenia te nie są częste u pacjentów z Covid-19, ale ich obecność to znak ostrzegawczy, który mówi o zwiększonym ryzyku zgonu” – mówi jeden z autorów opracowania dr Paddy Ssentongo.



Naukowcy przeanalizowali dostępne badania przeprowadzone od grudnia 2019 do lipca. Sprawdzili wpływ 11 przewlekłych chorób na śmiertelność z powodu zakażenia koronawirusem.

Uwzględnili: chorobę niedokrwienną serca, cukrzycę, nadciśnienie, nowotwory, przewlekłą chorobę nerek, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, udar, niewydolność serca, astmę, przewlekłą chorobę wątroby oraz HIV/AIDS.



Dane objęły 25 badań i aż 65 tys. pacjentów z różnych części świata. Średni wiek chorych wyniósł 61 lat.



W porównaniu do pacjentów bez dodatkowych schorzeń, osoby z cukrzycą lub nowotworem umierały 1,5 razy częściej, z chorobą wieńcową, nadciśnieniem lub niewydolnością serca – dwa razy częściej, a z przewlekłą chorobą nerek – trzy razy częściej.

Badacze zwracają uwagę, że np. chorobę wieńcową i nadciśnienie na świecie notuje się bardzo często.

„Choć w społeczności medycznej krążyły anegdotyczne informacje na temat wpływu tych czynników ryzyka na śmiertelność z powodu Covid-19, nasz systematyczny przegląd i metaanaliza to jak dotąd najbardziej szczegółowa próba oszacowania ryzyka. Podczas gdy pandemia Covid-19 utrzymuje się w tym roku i prawdopodobnie będzie trwała w 2021 r., oczekujemy, że inni naukowcy rozwiną naszą pracę” – mówi jeden z głównych autorów publikacji, prof. Vernon Chinchilli.



Autorzy opracowania wyjaśniają, że wcześniejsze analizy obejmowały mniejszą liczbę krajów, badań i chorób współistniejących.



„W naszym globalnym podejściu uwzględniliśmy wszelkie możliwe dane i 11 przewlekłych chorób. Analiza objęła przy tym pacjentów z czterech kontynentów – Azji, Europy, Ameryki Północnej i Afryki” – podkreśla dr Ssentongo.