Akcja neutralizacji Tallboya. Największa tego typu w Europie

Nurkowie-minerzy z 12. Dywizjonu Trałowców rozpoczęli w poniedziałek rano przygotowania do neutralizacji 5,4-tonowej bomby Tallboy, zalegającej w Kanale Piastowskim w Świnoujściu. Bomba musi zostać najpierw odkopana i zabezpieczona.

– Dziś i jutro nurkowie wykonają intensywną pracę, aby przygotować ten obiekt – przede wszystkim będą go odkopywali, bo jest głęboko zakopany w dnie, będą wybierali urobek, zabezpieczali, tak, aby ten obiekt w żaden sposób się nie poruszył, bo każde drganie, każde uderzenie, każde przesunięcie tego obiektu mogłoby spowodować jego nieoczekiwaną eksplozję – powiedział w poniedziałek rzecznik 8. Flotylli Obrony Wybrzeża kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski.



Dodał, że operacja jest bardzo skomplikowana i będzie wykonywana bardzo powoli. – Dno ma to do siebie, że piasek się przesuwa, obiekt może się przemieścić. Nie chcielibyśmy do tego dopuścić, ponieważ stwarza to bardzo duże zagrożenie; musimy to odpowiednio zabezpieczyć – wyjaśnił kmdr ppor. Lewandowski.



W prace przy neutralizacji Tallboya zaangażowanych jest kilkadziesiąt osób z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Przy niewybuchu będzie pracować ok. 20 nurków-minerów z 12. Dywizjonu Trałowców. Marynarze współpracują też z firmą, która dotychczas poszukiwała niebezpiecznych przedmiotów na torze wodnym Świnoujście-Szczecin.



– Warunki są bardzo trudne. W samym Kanale Piastowskim są bardzo duże prądy, nurkowie-minerzy będą działali przy ograniczonej widoczności, do tego 12 m pod wodą – czeka ich ciężka praca – powiedział rzecznik 8. Flotylli, dodając, że w poniedziałek warunki atmosferyczne są sprzyjające, marynarze nie przewidują więc na razie komplikacji ze strony pogody.



Neutralizacja bomby metodą deflagracji (oddziaływania na materiał wybuchowy innym materiałem wybuchowym i wkładką kumulacyjną) zaplanowana jest na środę. Proces zostanie uruchomiony zdalnie. Cała operacja planowana jest na pięć dni, ale może zakończyć się wcześniej – czwartek i piątek to terminy zapasowe.



Brytyjska bomba lotnicza Tallboy znaleziona została na dnie Kanału Piastowskiego w pobliżu ogólnodostępnej przeprawy promowej Centrum podczas prac przy pogłębianiu toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 m. To największy z dotychczas znalezionych na torze wodnym niebezpiecznych obiektów.



Codziennie podczas akcji nurków-minerów mieszkańcy Karsiboru i Ognicy, którzy mieszkają w promieniu 2,5 km od osi toru wodnego, będą musieli opuszczać swoje domy. Od godz. 7 do 17 nie będą kursowały promy na ogólnodostępnej przeprawie promowej Centrum.

