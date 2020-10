Alerty IMGW. Obfite opady, możliwe zamiecie śnieżne

IMGW wydał w poniedziałek rano ostrzeżenia przed intensywnymi opadami dla sześciu województw. Alerty drugiego stopnia obowiązują na Śląsku, w Małopolsce oraz części województwa świętokrzyskiego. W niektórych powiatach do środowego poranka suma opadów może wynieść nawet 150 mm. W górach prognozuje się opady śniegu i porywy wiatru. Możliwe zamiecie śnieżne.

Alert pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązuje w południowych powiatach województwa opolskiego, na Mazowszu, w Łódzkiem oraz wschodniej części województwa świętokrzyskiego. W pozostałej części województwa oraz na Śląsku i w Małopolsce obowiązuje ostrzeżenie stopnia drugiego.



W większości powiatów ostrzeżenia obowiązują do środowego poranka. Do tego czasu opady deszczu mogą wynieść lokalnie nawet do 150 mm. IMGW zaleca przestrzeganie wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Radzi też, by dostosować swoje plany do warunków pogodowych.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia. Natomiast drugiego stopnia, że zjawiska te mogą być bardziej zintensyfikowane.



Instytut prognozuje też opady śniegu w górach – 15 cm w Tatrach i 5 cm w Sudetach. W górach będzie wiał porywisty wiatr do 70 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

☔️W dzień opady deszczu, od Mazowsza po Śląsk i Małopolskę. Suma opadów 20-25 mm.

❄️W górach opady śniegu z przyrostem pokrywy śnieżnej w Tatrach o 15 cm, w Sudetach o 5 cm.

��️Temp. od 6°C do 15°C.

��W górach porywy wiatru do 70 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.#IMGW pic.twitter.com/LDgSatZ2SK — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) October 12, 2020

