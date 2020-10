Czarownice przegrały z koronawirusem. Nie będzie Halloween

Zakaz świętowania Halloween wydały z powodu pandemii władze „miasteczka czarownic”, jak nazywana jest Triora w Ligurii na północy Włoch. W dawnych wiekach odbywały się tam procesy czarownic i dlatego miejsce to przyciąga co roku tłumy.

W podpisanym z trzytygodniowym wyprzedzeniem rozporządzeniu burmistrz miejscowości zabronił organizowania 31 października wszelkich imprez w przebraniu, zabaw ulicznych, a także zgromadzeń. Nakazał też zamknięcie tego dnia barów i restauracji o godz. 22.



Swą decyzję burmistrz uzasadnił tym, że w małym miasteczku, cieszącym się sławą z powodu mrocznych dziejów, obchody Halloween były zawsze bardzo huczne i konieczna była nadzwyczajna mobilizacja sił porządkowych, by stawić czoła tłumom uczestników zabaw. Przybywały ich co roku tysiące.



W tym roku, zarządzono, jedyna maseczka, którą można i należy nosić, to nie element stroju na Halloween, ale wyłącznie ochronna i obowiązkowa z powodu szerzenia się koronawirusa.



Także znany z upiornego wizerunku rockman Alice Cooper ogłosił, że skoro z powodu obostrzeń związanych z pandemią Halloween zostało „prawie odwołane”, to on będzie straszył ludzi w „najstraszniejszym miejscu, jakie zna” – w internecie.

źródło: pap

„Uwielbiasz strach? Ja też (...) Dołącz do mnie w trakcie upiornej sesji fabularnej, aby uczcić ten sezon” – napisał w mediach społecznościowych artysta, który sam przedstawia się jako „architekt teatralnego szokrocka”, zakorzenionego w psychodramie, horrorach i wodewilu.„Będziemy czytać o pająkach i duchach, goblinach i duchach, potworach i mutantach – wszystkich tych moich ulubieńcach. I zrobimy to w przebraniu” – dodał. Cooper gwarantuje, „strasznie dobry spektakl” i zaprasza głównie dzieci (od sześciu lat), które mają „apetyt na strach”.Start wirtualnej imprezy 21 października na stronie Airbnb i na kanale artysty w YouTube. Za internetowe strachy trzeba jednak zapłacić 79 funtów (około 400 zł). Zapisy ruszają 14 października.