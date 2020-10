Historia, gospodarka i bezpieczeństwo. Drugi dzień wizyty prezydenta Dudy na Ukrainie

W poniedziałek drugi dzień wizyty pary prezydenckiej na Ukrainie. Prezydent Andrzej Duda będzie rozmawiał z przedstawicielami władz tego kraju o m.in. relacjach gospodarczych, zbliżeniu do UE i bezpieczeństwie.

Jak mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, będzie to okazja to omówienia najistotniejszych, bieżących spraw polsko-ukraińskich.



– Omawiane będą kwestie współpracy dwustronnej, relacje gospodarcze, temat zbliżania Ukrainy do Unii Europejskiej, bezpieczeństwa regionu oraz tematyka pamięci i upamiętniania – dodaje.



Prezydenci Polski i Ukrainy Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski podpiszą wspólną deklarację, która kompleksowo opisuje strategię i cele wspólnej polityki w obszarze m.in. historii, gospodarki i bezpieczeństwa. Zaplanowano rozmowy Andrzeja Dudy również z premierem Denysem Szmyhalem i przewodniczącym Rady Najwyższej Dmytro Razumkowem.



W polskiej delegacji uczestniczyć będzie prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek, który będzie rozmawiał z przedstawicielami ukraińskiego IPN.



– Podpisana zostanie też umowa spółki PGNiG ze stroną ukraińską – dodaje Krzysztof Szczerski. Jak zaznacza, otworzy ona drogę dla PGNiG do udziału w prywatyzacji sektora energetycznego i gazowego na Ukrainie.



Po spotkaniach politycznych zaplanowano na godz. 16 czasu polskiego ceremonię odsłonięcia pomnika Anny Walentynowicz przed polską ambasadą w Kijowie.



– Pani Anna Walentynowicz, legenda Solidarności, urodziła się na Ukrainie, zginęła w Smoleńsku, jadąc upamiętnić ofiary Katynia, chcemy zainteresować naszych sąsiadów tym, że mają polską bohaterkę, która urodziła się w tym kraju – mówi Krzysztof Szczerski.



Wizyta prezydenta Dudy zakończy się we wtorek. W Odessie prezydenci obu krajów otworzą polsko-ukraińskie forum biznesowe. Zaplanowano podpisanie porozumienia o współpracy między portami Gdańsk i Odessa.





