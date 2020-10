„Niezbędne wprowadzenie elementu politycznego do wymiaru sprawiedliwości”

– Emocje są ogromne wokół wszystkiego, co jest związane z wymiarem sprawiedliwości, ale to jest w dużej mierze wynik decyzji części środowiska sędziowskiego, która po prostu zaangażowała się w politykę – stwierdził w programie „Strefa starcia” Jacek Karnowski. Redaktor naczelny tygodnika „Sieci” odniósł się do sprawy sędzi Beaty Morawiec – przeciwniczki reformy wymiaru sprawiedliwości, której prokuratura chce postawić poważne zarzuty. Dziennikarz wp.pl Michał Wróblewski uważa, że jesienią na polu reformy wymiaru sprawiedliwości wybuchnie duży konflikt.

Komentując m.in. ujawnione przez „Wiadomości” zeznania świadków w sprawie korupcji i defraudacji pieniędzy z kasy krakowskiego sądu apelacyjnego i roli sędzi Morawiec, redaktor Karnowski podkreślił, że w sprawie „jest o czym rozmawiać”, a emocje dotykające tego typu spraw są „w dużej mierze wynik decyzji części środowiska sędziowskiego, która po prostu zaangażowała się w politykę”.



– Chciała stanąć ponad parlamentem, prezydentem, ponad Trybunałem Konstytucyjnym – próbowała bronić swoich przywilejów, zakonserwowanego stanu rzeczy, i grała politycznie – stwierdził.



– Sędzia Paweł Juszczyszyn chciał po prostu zanarchizować państwo polskie. Tylko szybka, dobra reakcja szefa sądu w Olsztynie powstrzymała ten proces, ale to była próba rozwalenia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, bo jeden zwykły sędzia gdzieś na dole ma fundamentalne wątpliwości co do całego systemu – nigdzie tak na świecie to nie działa – dodał publicysta.

Red. Karnowski zauważył, że w przestrzeni publicznej pojawiają się poważne wątpliwości co do majątków wielu sędziów.

– Nie mówię, że tak się dzieje w sprawie sędzi Morawiec, bo to musi ocenić sąd, ale był problem nieadekwatności stanu majątkowego części sędziów w relacji do tego, co oficjalnie zarabiają. Wyjaśnienie takich spraw jest moim zdaniem bardzo ważne – podkreślił.



Zdaniem redaktora naczelnego „Sieci” reforma wymiaru sprawiedliwości pozwoliła na swoiste rozszczelnienie zamkniętego systemu i ma doprowadzić do zniknięcia przyzwolenia w systemie na patologię.



– Żadne zmiany strukturalne czy przyspieszające procesy nie mają większego sensu, jeżeli mamy tak naprawdę zamknięte środowisko, które rządzi się samo – czyli ewenement w warunkach światowych – zauważył. Niezbędne zdaniem Karnowskiego jest wprowadzenie „pewnego elementu politycznego” do wymiaru sprawiedliwości.



– To nie znaczy, że politycy mają dyktować. Nie, bo sędziowie są niezawiśli, wewnętrznie przede wszystkim, ale że świat demokracji, tak naprawdę, woli narodu, musi tu mieć jakiś wpływ – podkreślił.





Redaktor Michał Wróblewski zastanawia się z kolei, czy ta sprawa nie jest w jakiś sposób wstępem do dużego konfliktu dot. reformy sprawiedliwości jesienią.



– Prawo i Sprawiedliwość zapowiada w ramach tzw. jesiennej ofensywy programowej przedstawienie ustaw, które mają dalej zmieniać wymiar sprawiedliwości. Spodziewam się, że gdy PiS przedstawi swoje propozycje, doprowadzi do zaognienia konfliktu, zarówno między środowiskiem sędziowskim a rządzącymi, jak i opozycją i rządzącymi – zauważył.



Odnosząc się konkretnie do sprawy sędzi Morawiec dziennikarz zaznaczył, że prokuratura chce postawić jej zarzuty korupcyjne i przywłaszczenia środków publicznych.



– To brzmi bardzo mocno,wstrzymałbym się z komentarzem do momentu, kiedy te zarzuty ewentualnie zostaną przedstawione – stwierdził. Jak jednak dodał, spodziewa się decyzji o uchyleniu immunitetu sędzi.