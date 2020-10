Syn Nowickiej kpi z ofiar komunizmu. Śpiewa o „wyklętym polskim ścierwie” [WIDEO]

Michał Nowicki – syn posłanki Lewicy Wandy Nowickiej – w piosence opublikowanej w sieci gloryfikuje NKWD, a ofiary UB nazywa „wyklętym polskim ścierwem”. Jak pisze na łamach portalu Życie Stolicy Wojciech Wybranowski , Nowicki prowadzi też stronę w mediach społecznościwych „Odrodzenie komunizmu”, na której nazywa m.in. sowiecki najazd na Polskę „interwencją humanitarną”.

Jak pisze Wybranowski, syn Nowickiej uaktywnił się po kilku latach milczenia.



„Mniej więcej 15 lat temu prowadził portal Lewica Bez Cenzury, na którym gloryfikował komunizm, zamordowanych w Katyniu polskich żołnierzy nazwał »darmozjadami« , wzywał do napaści na przedsiębiorców i księży, wieszania polskich żołnierzy uczestniczących w misjach na Bliskim Wschodzie i niszczenia miejsc pamięci narodowej” – pisze dziennikarz o Michale Nowickim. Ponadto syn posłanki Lewicy twierdzi, że Wielki Głód na Ukrainie to kłamstwo.



Kłamstwem nazywa również przypisywanie Rosjanom mordu w Katyniu, za który jego zdaniem mieli odpowiadać Niemcy.



Nowicki, który mieszka we Francji, w jednej z piosenek śpiewa m.in. o „wyklętym polskim ścierwie”, które „wyczyścili uczniowie Dzierżyńskiego”. W refrenie pada natomiast zdanie: „NKWD nie pi*** się, kontrrewolucję rozgniecie jak wesz”.



„Po wielu latach nieudolnie prowadzonego śledztwa ostatecznie prokuratura nie odważyła się ścigać syna znanej posłanki za propagowanie komunizmu, został skazany w 2010 r. jedynie na tysiąc złotych grzywny za »wzywanie do niszczenia pomników«” – przypomina Wybranowski.





