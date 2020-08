Flaga LGBT na pomniku św. Jana Pawła II. Obywatele RP nakręcili film

Nie ustają prowokacje ze strony środowisk LGBT. Tym razem aktywiści z grupy „Obywatele RP” obrali za cel pomnik św. Jana Pawła II stojący przed warszawskim kościołem Wszystkich Świętych przy Placu Grzybowskim.

Na oficjalnym koncie „Obywateli RP” zamieszczono nagranie. W zajściu brała udział Leokadia Jung, znana z wcześniejszych prowokacji organizowanych przez to środowisko. Na filmiku widać, jak grupa zawiesza tęczową flagę symbolizującą ruch LGBT na pomniku św. Jana Pawła II, stojącym przed kościołem Wszystkich Świętych na warszawskim pl. Grzybowskim.



– Albo na krzyżu – mówi jeden z uczestników inicjatywy.



– Nie no, niech ma – odpowiada inna osoba.



W pewnym momencie słyszymy, jak obecny tam mężczyzna mówi: „Wiecie co, i tak go zdejmą. Możemy zrobić tu foty, zabrać i wykorzystać, recycle po prostu. Mamy dokumentację, pięknie. Zróbmy jeszcze sobie grupowe zdjęcie z nim”, po czym grupa ustawia się pod pomnikiem.



Figura, którą sprofanowano, upamiętnia odbywający się w Polsce w 1987 roku Kongres Eucharystyczny. Odbył się on w trakcie trzeciej pielgrzymki Ojca Świętego do Polski.

Pod koniec lipca tęczowe flagi zostały zawieszone na kilku najważniejszych warszawskich pomnikach w nocy z wtorku na środę. Symbole ruchu LGBT oraz chustki z emblematami anarchistycznymi umocowano m.in. na figurze Chrystusa przed Bazyliką św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu.