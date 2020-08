„Szarpie się nas, wyzywa, pluje się na nas”. Szymczyk w Senacie o demonstracji LGBT

Zawsze prosiłem o to, byśmy wytrzymywali ciśnienie i byśmy robili wszystko, aby ludzie mogli bezpiecznie i spokojnie demonstrować. Przez długi czas słyszałem od policjantów, że to jest dobry kierunek, że warto to robić. Niestety po 7 sierpnia od policjantów słyszę zupełnie inne uwagi: „panie komendancie, co jeszcze musimy znieść?”, „co jeszcze musimy wytrzymać, skoro się nas szarpie, skoro się nas wyzywa, skoro się na nas pluje, a chociaż zatrzymujemy tych, którzy to robią, to i tak ponosimy konsekwencje?” – powiedział w środę w Senacie Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Odniósł się w ten sposób do padających pod adresem policjantów zarzutów dot. ich działań podczas demonstracji aktywistów LGBT.

– Szanujmy tych ludzi, bo oni 7 sierpnia też dbali o bezpieczeństwo. Oni wykonywali swoje zadania, po to , żeby również chronić tych, którzy Krakowskim Przedmieściem wtedy spacerowali – apelował Szymczyk. Podkreślił, że podczas piątkowego protestu w centrum Warszawy miał miejsce niespotykany dotąd od dawna poziom agresji ze strony części demonstrantów.



Komendant dodał, że dysponuje materiałem filmowym z demonstracji, który zostanie przekazany do prokuratury. Wyraził nadzieję, że po zakończeniu prawomocnych postępowań ws. zatrzymanych aktywistów nikt już nie powie, że były wśród nich osoby przypadkowe.



– Ja tylko proszę, opierajmy się o prawdę, bo wtedy będzie nam wszystkim łatwiej. (...) Proszę was tylko o jedno: o szacunek dla moich ludzi, bo to są fantastyczni ludzi, którzy codziennie służą wam i waszym najbliższym. I zapewniam, że zawsze możecie na nas liczyć – zaapelował Szymczyk.

