„Takiej funkcji nie może piastować osoba z siedmioma zarzutami”. Pęk o Gawłowskim

– Niezależnie od domniemania niewinności (...) nie powinna takiej funkcji piastować osoba, na której ciąży siedem zarzutów, w tym cztery korupcyjne – powiedział w programie „Gość Wiadomości” wicemarszałek Senatu Marek Pęk, odnosząc się do faktu, że Stanisław Gałowski objął dziś stanowisko przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu. Obecna w programie posłanka KO Katarzyna Lubnauer nie chciała odnieść się do sprawy.

– Nikt nie podważa domniemania niewinności w stosunku do senatora Gawłowskiego. Tym zajmuje się prokuratura, sąd, natomiast w polityce powinny obowiązywać nieco wyższe standardy i niezależnie od domniemania niewinności (...) nie powinna takiej funkcji piastować osoba, na której ciąży siedem zarzutów, w tym cztery korupcyjne, i to bardzo poważne – powiedział Pęk.



– To obniża standard życia politycznego w Polsce, prestiż Senatu. Jako wicemarszałek Senatu, senator już drugiej kadencji boleję nad tym, bo przyglądam się od wielu miesięcy, jak ten prestiż się obniża, mimo zaklinania rzeczywistości przez pana marszałka Grodzkiego i jego kolegów – dodał.



Katarzyna Lubnauer odmówiła komentarza w tej sprawie.



– Nie jestem senatorem, nie byłam przy tym wyborze. W Senacie panuje demokracja, dostał większość głosów i dlatego został wybrany – stwierdziła.





#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info

Stanisław Gawłowski, członek PO i niezrzeszony senator z Koszalina, został wybrany na przewodniczącego senackiej Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu. Senatorowie PiS protestują przeciw jego wyborowi, wskazując m.in na wątek tzw. afery melioracyjnej. Według Prokuratury Krajowej, kołobrzeski przedsiębiorca Bogdan K. miał wręczyć Gawłowskiemu w charakterze łapówki 100 tys. zł, a także wartą ponad 200 tys. zł nieruchomość w Chorwacji.W zamian ówczesny wiceminister środowiska (funkcję tę pełnił od listopada 2007 roku do czerwca 2015 r.) miał oferować mu „przychylność, poparcie i pomoc” w kontaktach z przedstawicielami Zarządu Melioracji, organizującymi przetargi na wielomilionowe kontrakty.