„Solidaryzujemy się ze społeczeństwem białoruskim”. Gliński apeluje do Łukaszenki

– Najpierw był apel prezydentów Litwy i Polski, potem spotkanie ministrów spraw zagranicznych Finlandii i Polski. Dalej będziemy kontynuowali działania i presję. Nie jesteśmy obojętni wbrew temu, co nam się próbuje zarzucać – powiedział w programie „Gość Wydarzeń” wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Zaapelował też do Alaksandra Łukaszenki, by ten „przedstawił plan demokratyzacji państwa”.

– Presja międzynarodowa, presja wynikająca z buntu społeczeństwa, który już nie chce żyć w kraju niedemokratycznym powinna przynieść jakąś nadzieję. Myślę, że prezydent Łukaszenka powinien sam dojść do takiego wniosku i przedstawić jakiś plan demokratyzacji, zmian ewolucyjnych i usiąść do stołu z przedstawicielami opozycji – mówił Gliński.



Wicepremier zaapelował do prezydenta Białorusi, by „przedstawił plan demokratyzacji państwa”.



– Od razu zaapelowaliśmy o zwołanie Rady Europejskiej. Ten apel jest nadal aktualny. Rada Europejska powinna zebrać się jak najszybciej. Z drugiej strony budujemy koalicję Europy Środkowo-Wschodniej. Najpierw był apel prezydentów Litwy i Polski, potem spotkanie ministrów spraw zagranicznych Finlandii i Polski. Dalej będziemy kontynuowali działania i presję. Nie jesteśmy obojętni wbrew temu, co nam się próbuje zarzucać – dodawał Gliński.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: polsatnews.pl

Jego zdaniem, „nikt nie chce żeby konflikt na Białorusi eskalował. Ani Łukaszenko nie chce, ani społeczeństwo nie chce, ani świat nie chce”. – Rozwiązaniem jest przedstawienie drogi demokratyzacji – powtórzył wicepremier.