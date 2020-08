Prezydenci Polski i Litwy uzgodnili wspólne kroki w sprawie Białorusi

Prezydenci Polski i Litwy uzgodnili wspólne działanie na rzecz Białorusi. Wyrazili gotowość pomocy w realizacji planu obejmującego: powstrzymanie przemocy, uwolnienie zatrzymanych oraz doprowadzenie do rozmów między władzą a obywatelami – powiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

– Dzisiaj odbyła się kolejna rozmowa między prezydentami Polski i Litwy. Andrzej Duda i Gitnas Nauseda wymienili się opiniami na temat rozwoju wypadków w tym kraju, a także uzgodnili, że będą podejmować dalsze, wspólne kroki na rzecz rozwiązania tej trudnej sytuacji – powiedział w środę szef gabinetu prezydenta.



Jak zaznaczył, chodzi o „regionalny plan dla Białorusi obejmujący powstrzymanie przemocy, uwolnienie osób zatrzymanych oraz podjęcie rozmów »okrągłego stołu« między przedstawicielami władz i obywatelami”. Szczerski zaznaczył, że propozycja udziału w tych mediacjach zostanie skierowana także do innych partnerów.



– Jesteśmy gotowi, by wspomóc realizację takiego trzypunktowego planu – oświadczył szef gabinetu prezydenta RP. Zaznaczył, że skorzystanie z tej inicjatywy to wewnętrzna decyzja Białorusi.



Litewski prezydent Gitanas Nauseda poinformował w środę, że prezydenci Litwy i Polski, a także Łotwy wyrazili gotowość podjęcia się mediacji w sprawie kryzysu na Białorusi. – Chcę przedstawić trzypunktowy plan, który mógłby stać się wstępem do pośrednictwa prezydentów regionu w rozwiązaniu kryzysu politycznego na Białorusi – powiedział dziennikarzom Nauseda i poinformował, że popierają go w tym prezydenci Polski i Łotwy, Andrzej Duda i Egils Levits, z którymi rozmawiał telefonicznie.

Trzypunktowy plan to: zaprzestanie na Białorusi przemocy wobec obywateli, zwolnienie zatrzymanych i wznowienia dialogu ze społeczeństwem.



Nauseda dodał, że „gdyby Mińsk poprał tę inicjatywę i uwolnił zatrzymanych oraz zaprzestał przemocy, prezydenci Litwy, Polski i Łotwy mogliby podjąć się misji mediacyjnej”. Prezydent Litwy wyraził przekonanie, iż „w tej chwili potrzebne jest pokojowe rozwiązanie kryzysu na Białorusi”.



– Gdyby jednak ta inicjatywa została przyjęta negatywnie, pozostają wszystkie inne alternatywy, które są obecnie dyskutowane zarówno na Litwie, jak i w Unii Europejskiej. Mówię tu też o sankcjach na szczeblu unijnym i krajowym – oświadczył Nauseda.