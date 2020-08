Rabin zarzuca Izraelczykowi zdradę po transferze do Unii Oświęcim. Jest odpowiedź miasta

Izraelski hokeista Eliezer Szerbatow ma grać w polskim zespole Unia Oświęcim. Sprawa oburzyła rabina Elchanana Poupko, zdaniem którego „dla Żyda gra w drużynie z Auschwitz jest zdradą i nożem w plecy dla milionów ludzi”. Jak stwierdził w wywiadzie dla onet.pl, Polska „Polska namiętnie neguje swój udział” w ludobójstwie Żydów. Sprzeciw wobec „wobec kłamliwych stwierdzeń i insynuacji” wyraził prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut. Poparła go Beata Szydło.

„Nigdy nie sądziłem, że będę musiał to powiedzieć. Dla Żyda gra w drużynie z Auschwitz jest zdradą i nożem w plecy dla milionów ludzi (...) Jesteś utalentowanym zawodnikiem. Czy naprawdę nie mogłeś znaleźć innej drużyny? Każda twoja bramka przyniesie chlubę miastu, które oglądało, jak nasi bracia i siostry wylatują z dymem komina. Każdy, kto zamieszkuje dziś to miasto, jest winny” – napisał, zwracając się do Szerbatowa, Poupko.



– Każdy, kto żyje w Polsce i nie podjął próby dowiedzenia się, kto wcześniej zamieszkiwał te tereny oraz dlaczego go na nich już nie ma, jest winny. Francuzi, Belgowie, Włosi czy inne europejskie kraje nie mają problemu z przyznaniem, że między nimi byli źli ludzie, którzy odegrali swoją rolę w ludobójstwie Żydów. Tymczasem Polska namiętnie neguje swój udział, co jest problematyczne – powiedział potem w rozmowie z onet.pl rabin.



Jak stwierdził, „wielu ludzi w Polsce ryzykowało swoje życie, by ratować Żydów podczas Holokaustu. Jeszcze więcej pomagało Niemcom w ludobójstwie mojego narodu”.

– Chciałbym, by więcej Polaków opowiedziało się po stronie moralności. W rzeczywistości, wielu sprawiedliwych i niewinnych ludzi z waszego kraju zostało ukaranych przez rodaków za pomaganie Żydom – stwierdził rabin.Do wpisu rabina odniósł się sam Eliezer Szerbatow.

– To jakiś nonsens. Nie spodziewałem się takiej reakcji, ponieważ gram w drużynach narodowych Izraela od 13. roku życia. Cieszę się jednak z odzewu ludzi z Polski, którzy od razu napisali, że są razem ze mną – powiedział hokeista.



Słowa rabina skomentował prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut (PO).



„W imieniu mieszkańców Oświęcimia wyrażam stanowcze oburzenie w związku ze słowami rabina Elchanan Poupko, który skrytykował Eliezera Sherbatova, nowego zawodnika drużyny hokejowej Unia Oświęcim za to, że jako reprezentant Izraela będzie grał w mieście, w którym istniał obóz Auschwitz. Ponadto, w swoich skandalicznych wypowiedziach dobitnie oskarżył on mieszkańców miasta Oświęcim o brak niesienia pomocy więźniom i współodpowiedzialność za istnienie obozu, co sprzeczne jest z oczywistymi faktami historycznymi” – napisał w oświadczeniu.



Chwierut wyraził też „stanowczy sprzeciw wobec kłamliwych stwierdzeń i insynuacji zawartych w opiniach amerykańskiego rabina Poupko, które krzywdzące są zarówno dla miasta Oświęcim, jak i dla jego mieszkańców, ale także wielu Polaków, którzy byli ofiarami II wojny światowej”.

„Wypowiedzi takie burzą trud i pracę wielu osób oraz instytucji zaangażowanych w Pamięć i edukację pokojową i są szkodliwe dla budowania pozytywnych relacji polsko-żydowskich. W związku z powyższym oczekujemy od Państwa stanowczej reakcji i potępienia tych wypowiedzi” – dodał.



Oświadczenie widnieje na stronie oswiecim.pl. Zostało też przesłane: MSZ RP, ambasadzie Izraela w Polsce, ambasadzie USA i Konsulatowi tego kraju w Polsce.



Do sprawy odniosła się ponadto na Twitterze europosłanka PiS i b. premier Beata Szydło.



„Prezydent Oświęcimia jest politykiem PO, ale w tej sprawie w pełni Go popieram” – napisała.

