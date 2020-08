Chłopiec z Nigerii zatańczył w błocie. Dostał stypendium American Ballet Theatre [WIDEO]

Ten taniec w deszczu 11-letniego chłopca z Nigerii poruszył serca milionów widzów. Anthony Madu będzie mógł teraz spełnić swoje marzenia. Dzięki wsparciu aktorek Violi Davis i Cynthii Erivo Anthony będzie mógł trenować w American Ballet Theatre – prestiżowym zespole baletowym w Nowym Jorku.

Film, na którym 11-letni Anthony Madu skacze i wykonuje pełne pasji piruety na zalanej deszczem ulicy, został opublikowany w internecie przez nauczyciela tańca chłopca.



Następnie dzięki wsparciu aktorki Violi Davis (laureatka m.in. Oscara i Złotego Globu) – która udostępniła w sieci wideo z tańcem chłopca – i Cynthii Erivo, Anthony będzie mógł uczyć się tańca w American Ballet Theatre – prestiżowym zespole baletowym w Nowym Jorku.



To dzięki aktorkom tańcem uzdolnionego 11-latka zainteresowała się branża baletowa. Zaproponowano mu stypendium w Amerykańskim Teatrze Baletowym w Nowym Jorku.



Chłopiec Będzie miał okazję trenować z jednymi z najlepszych tancerzy baletowych na świecie. Zapytany, jak się czuje, kiedy tańczy, odpowiedział: „Czuję się silny i szczęśliwy”.



– Gdy dorosnę, zostanę zawodowym tancerzem. Taką przyszłość dla siebie widzę – mówi Anthony.

Reminds me of the beauty of my people. We create, soar, can imagine, have unleashed passion, and love....despite the brutal obstacles that have been put in front of us! Our people can fly!!! ❤ pic.twitter.com/LNyWD2ZoU0