Wyścig Bitwy Warszawskiej. Wygrana Bogusławskiego

Marceli Bogusławski z ekipy Wibatech Merx wygrał na stołecznej Agrykoli pierwszy etap kolarskiego Wyścigu Bitwy Warszawskiej, jazdę indywidualną na czas. Na trasie długości 1,6 km wyprzedził o sekundę Nowozelandczyka Samuela Gaze (Alpecin-Fenix).

Stratę jednej sekundy odnotowali także trzeci i czwarty zawodnik - Szwajcar Timon Ruegg (Swiss Racing Academy) oraz Holender Mick van Dijke z młodzieżowej drużyny Jumbo-Visma.



Z Polaków w pierwszej dziesiątce uplasował się jeszcze Adrian Banaszek (Mazowsze Serce Polski) - na szóstej pozycji ze stratą dwóch sekund. Taka sama jest kolejność i różnice czasowe w klasyfikacji generalnej.



Wystartowało 138 kolarzy z 23 drużyn. W ostatniej chwili wycofała się norweska ekipa Uno-X z powodu pandemii koronawirusa. Pod koniec tygodnia Polska może zostać zaliczona przez Norwegię do tzw. czerwonej strefy, co oznacza konieczność kwarantanny po powrocie do tego kraju.

źródło: pap

Rywalizacja składa się z pięciu etapów. W czwartek kolarze będą się ścigać na trasie wokół Radzymina (147 km). Wyścig upamiętnia setną rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku, zakończonej zwycięstwem Wojska Polskiego nad bolszewikami.