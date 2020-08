Celtycki nóż sprzed kilku tysięcy lat znaleziony w szafie z ubraniami

Nóż celtycki liczący kilka tysięcy lat znaleźli węgierscy policjanci w szafie jednego z mieszkańców Szolnok. Prawdopodobnie artefakt został znaleziony podczas nielegalnych wykopek. Według specjalistów zabytek pochodzi z III-I wieku p.n.e. i prawdopodobnie był złożony w grobie celtyckim.

Wykonany z żelaza nóż o długości 50 cm został znaleziony w szafie z ubraniami. Nie jest jasne, kiedy i gdzie go odkopano, ale przypuszczalnie było to podczas prac ziemnych. Jozsef B., u którego odkryto nóż, powiedział, że kupił go od znajomego – Wiktora M. Ten z kolei utrzymywał, że wypatrzył nóż na targu i nie wiedział, że to zabytek. Przeciwko obu mężczyznom wszczęto postępowanie w związku z podejrzeniem przywłaszczenia sobie mienia.



Według specjalistów zabytek pochodzi z III-I wieku p.n.e. i prawdopodobnie był złożony w grobie celtyckim. Celtowie pojawili się na obecnym terytorium Węgier w V-IV wieku p.n.e. W I wieku p.n.e. zaczęli zakładać większe osiedla obronne (oppida) i bić pieniądze. Ślady ich obecności można znaleźć w różnych częściach Węgier. Celtów wyparli z obszaru Węgier Rzymianie i Dakowie.

Narodowe Biuro Śledcze Policji podkreśliło, że nieprzekazanie państwu przedmiotu będącego dobrem kultury lub znaleziska archeologicznego jest przestępstwem. W razie jego znalezienia należy skontaktować się z najbliższym muzeum lub z policją.