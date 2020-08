Rzeczniczka Lewicy o sprawie „Margot”: Bunt i rewolucja nigdy nie są grzeczne i estetyczne

– Dotąd osoby LGBT+ walczyły o swoje prawa w sposób pokojowy – i nie było z tego żadnego efektu. (...) Bunt jest bronią bezsilnych. Bunt i rewolucja nigdy nie są grzeczne i estetyczne – powiedziała w rozmowie z „Super Expressem” Anna Maria Żukowska. Słowa są komentarzem do zatrzymania Michała Sz., „Margot” – aktywisty LBGT, który napadł na działacza pro-life. „Żukowska nazywa sprawę po imieniu: rewolucja. Rewolucja LGBT. A każda rewolucja inspirowana jest ideologią” – komentuje sprawę dziennikarz Wojciech Wybranowski.

– Nie bronię zachowania, tylko prawa „Margot” do konstytucyjnego prawa do obrony przysługującej każdemu oraz prawa do równego traktowania przez wymiar sprawiedliwości. Przy okazji tej sprawy mam jednak refleksję, że dotąd osoby LGBT+ walczyły o swoje prawa w sposób pokojowy – i nie było z tego żadnego efektu. Przez lata nic się nie zmieniło w sprawie małżeństw jednopłciowych czy choćby związków partnerskich – mówi Żukowska.



– Bunt jest bronią bezsilnych. Bunt i rewolucja nigdy nie są grzeczne i estetyczne. Wcześniej na rozmaitych innych demonstracjach dochodziło do mniejszych lub większych aktów agresji. Problemem jest nierówne podejście do sprawców – przekonuje.



Żukowska stwierdziła też, że „nie przesądza o winie »Margot«”, mimo że nagranie, na którym widać jak działacz LGBT bije innego człowieka, jest powszechnie dostępne i pokazało je wiele mediów.

Żukowska nazywa sprawę po imieniu - rewolucja. Rewolucja LGBT. A każda rewolucja inspirowana jest ideologią. Co należało udowodnić.



Jak nauczyly nas Rewolucja Francuska i ta komunistyczna - im bardziej wzniosłymi hasełkami się rewolta podpiera tym bardziej odmienne są jej efekty https://t.co/JWziwrlVwV — Wojciech Wybranowski (@wybranowski) August 12, 2020

Wobec nieuczciwego posądzania policjantów Komendy Stołecznej Policji o nadgorliwość. Przedstawiamy film, którego celem jest zobrazowanie działań z perspektywy „oczu” policjantów. Jego celem nie jest obraza kogokolwiek, a jedynie prezentacja przyczyn naszych działań. pic.twitter.com/oys71HwGgG — Policja Warszawa (@Policja_KSP) August 10, 2020

źródło: se.pl, Twitter

