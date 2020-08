Mike Pompeo: Rosja chce zniszczyć demokrację i rozbić nasz zachodni sojusz

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo oświadczył w środę po spotkaniu z czeskim premierem Andrejem Babiszem, że „Rosja stara się zniszczyć naszą demokrację i rozbić nasz zachodni sojusz”. Babisz ocenił, że UE w sprawie Białorusi musi przejść od deklaracji do działań.

Pompeo podkreślił, że Moskwa nie odniesie sukcesu, a wolność zwycięży. Przebywający od środy z wizytą w Czechach, szef dyplomacji USA dodał, że także Chiny chcą zniszczyć zachodnią demokrację. Wskazał tutaj na przykład Hongkongu.



Politycy podkreślili znaczenie współpracy w kwestiach bezpieczeństwa. Pompeo zaznaczył, że USA i Czechy tworzą w tej dziedzinie „wspaniały zespół”. Zadeklarował, że Amerykanie zawsze będą wspierać Czechy, jeżeli będą one zagrożone.



Po rozmowach z Pompeo Babisz przekazał, że dyskutowano również o sprawach handlowych. Czeski premier opowiedział się za doprowadzeniem do porozumienia handlowego Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Wspomniał też o Grupie Wyszehradzkiej i innych państwach regionu, które, jak podkreślił, mają na ten temat wspólny pogląd.

#wieszwiecej Polub nas

Poruszono również temat trwających w Czechach debat o rozbudowie elektrowni jądrowej w Dukovanach. Wśród pięciu firm ubiegających się o ten kontrakt jest amerykański Westinghous. Pompeo przekonywał, że jeżeli Rosja uzyskałaby znaczący wpływ na realizację tej inwestycji, to zagrożona byłaby niezależność Republiki Czeskiej. Babisz oświadczył, że Czechy zdają sobie sprawę z amerykańskiego zainteresowania udziałem w tym projekcie.

Politycy pytani o wydarzenia na Białorusi zgodzili się, że protestujący nie powinni być atakowani, a chronieni. – Chcemy, by obywatele Białorusi cieszyli się wolnościami, których się domagają, o których myślą, że leżą w ich najlepszym interesie – powiedział Pompeo.



Babisz podkreślił, że UE nie powinna poprzestać na deklaracjach, ale podjąć konkretne działania. Zwrócił uwagę na inicjatywę polskiego premiera Mateusza Morawieckiego w tej sprawie.



W środę szef amerykańskiej dyplomacji ma jeszcze wygłosić przemówienie w czeskim Senacie, co uznawane jest za szczególny gest. Obserwatorzy wiążą go z zaplanowaną oficjalną podróżą przewodniczącego wyższej izby czeskiego parlamentu na Tajwan. Z kolei spotkanie z prezydentem Miloszem Zemanem, który uchodzi za polityka prorosyjskiego i prochińskiego, czeskie media oceniają jako kurtuazyjne.