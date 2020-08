Poręczyli za Nowaka. „Jesteśmy z tobą, nie rób nam krzywdy” [WIDEO]

Choć czołowi politycy opozycji poręczyli ze Sławomira Nowaka, pozostanie w areszcie. – Jest to kompromitujące dla tych polityków. Dlaczego tak postąpili? Na pewno z powodu solidarności grupowej, o której kiedyś mówił Sławomir Neumann, relacji osobistych. Większość tych polityków jest związana z Pomorzem. To też sygnał do Nowaka: „Jesteśmy z tobą, nie rób nam krzywdy”. Możliwe, że Nowak wie dużo na temat poczynań innych trójmiejskich polityków PO – ocenił w rozmowie z portalem tvp.info poseł PiS Tomasz Rzymkowski.

Jak dowiedział się portal niezależna.pl, wśród osób, które poręczyły za Nowaka, są m.in. prezydent Sopotu Jacek Karnowski, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, a także wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska i posłanka Henryka Krzywonos. Sąd Okręgowy w Warszawie nie przychylił się jednak do wniosku pełnomocnika byłego ministra transportu, który złożył zażalenie na jego aresztowanie. Sławomir Nowak, zatrzymany przez CBA pod zarzutami korupcyjnymi, zostanie w areszcie przez trzy miesiące.



Czemu tak ważni politycy opozycji stanęli murem za Nowakiem? – Trzeba byłoby zapytać tych polityków. Ja mogę tylko zgadywać, że wobec ministra Nowaka zostały użyte niewspółmierne środki wobec tego, co się w jego życiu działo. Nie wiemy, co się działo. Jest podejrzenie, że system władzy zareagował nie tak, jak trzeba i stąd to poręczenie. To jest rzecz, która się dzieje w normalnych, demokratycznych państwach. Tak samo wydarzyła się w Polsce – odpowiedział poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski.



Czy w przypadku Małgorzaty Kidawy-Błońskiej może chodzić o to, że Nowak był według doniesień medialnych mocno zaangażowany w jej kampanię prezydencką? Poręczenie nie zaszkodzi wizerunkowo tym politykom? – Nie sądzę, żeby kogoś obciążało to wizerunkowo i żeby była to jakaś forma wdzięczności. Ludzie po prostu tak robią w wielu momentach. Wiemy, że różni ludzie poręczali za tych, którzy zostali zamknięci. Ja na przykład znam taką sytuację, gdzie duchowny bardzo wysokiej rangi poręczył też za osobę, która została aresztowana. Takie rzeczy się po prostu zdarzają. Bardzo dobrze, że są ludzie, którzy chcą ręczyć za innych i wstawiają się za nimi – stwierdził Napieralski.



– Swój do swego po swoje, ręka rękę myje. Człowiek, który przez lata był bardzo ważną postacią Platformy w sensie formalnym jako szef regionu, w którym funkcjonują i pani Dulkiewicz, i pan Karnowski, jako przyboczny Donalda Tuska, szef młodzieżówki Platformy i strateg jej kampanii. Swoi będą swojego bronić. Człowieka, który ma olbrzymią wiedzę o PO i jej poszczególnych ludziach. To pewna kalkulacja. Lepiej, żeby taki człowiek był na wolności niż w więzieniu coś mówił – argumentował eurodeputowany PiS Ryszard Czarnecki.

– Myślę, że to spiskowa teoria dziejów, jeżeli chodzi o polityków Prawa i Sprawiedliwości. Minister Sławomir Nowak był prominentnym politykiem PO. Nie wiem, czy jeszcze nim jest. Pełniąc tak ważne funkcje ma pełną wiedzę o tym, co w Platformie się działo. Ja jednak nie łączyłbym tych spraw, bo kwestia, która spowodowała, że Sławomir Nowak jest w areszcie dotyczy jego działalności na Ukrainie – bronił polityków PO poseł Lewicy Dariusz Wieczorek.



– Nie wiem, dlaczego za niego poręczyli. Może dlatego, że są jego znajomymi, a może dlatego, że pan Sławomir Nowak wie bardzo dużo o działaniach tych polityków. To mogą być te przesłanki. Proszę jednak zauważyć, że dwie instancje, niezależne od rządu czy innych organizacji podtrzymały wniosek prokuratury o tym areszcie. Ja przez 4 lata pracowałem jako analityk kryminalny w prokuraturze okręgowej. Czytałem, analizowałem akta, wskazywałem na ewentualne kierunki dalszego śledztwa. Wiem, że tam jest bardzo dużo rzeczy jawnych, ale też niejawnych, które nie mogą być znane opinii publicznej, ale sąd je zna. Skoro sąd stwierdził, że Sławomir Nowak powinien dwa miesiące spędzić w areszcie, to uszanujmy to – stwierdził poseł Koalicji Polskiej – PSL – Kukiz’15 Jarosław Sachajko.



– Pewne trendy w Platformie Obywatelskiej w dalszym ciągu obowiązują. Nie sprawdziła się niestety „doktryna Neumanna”, który stwierdził w Tczewie, że „jeżeli jesteś nas, to nic się nie stanie”. Sąd dysponuje poważnymi materiałami dowodowymi, dlatego nie wyraził zgody na zwolnienie z aresztu Sławomira Nowaka. Dziwię się, że liderzy PO, w tym pani Kidawa-Błońska ręczą za polityka, za którego nie powinni – mówił poseł PiS Jan Mosiński.