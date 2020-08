Znany adwokat nie dostanie odszkodowania za nieruchomość w Warszawie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie utrzymał w środę decyzję komisji weryfikacyjnej, która w ubiegłym roku uchyliła przyznanie prawie 3 mln zł odszkodowania za nieruchomość położoną przy ul. Borzymowskiej 34/36. Po odszkodowanie zgłosił się znany adwokat Robert N. – Wyrok ma niebagatelne znaczenie, to pierwsza z serii spraw dotyczących wypłaty łącznie 35 mln osobom związanym z Robertem N. – skomentował sprawę w rozmowie z portalem tvp.info Sebastian Kaleta, przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej.

Chodzi o decyzję komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji warszawskich nieruchomości z kwietnia ub.r. Komisja uchyliła wtedy decyzję prezydenta m.st. Warszawy ws. przyznania 2 mln 826 tys. zł odszkodowania za nieruchomość przy ul. Borzymowskiej 34/36. Zdaniem komisji odszkodowanie zostało wówczas przyznane z naruszeniem przepisów postępowania.



W środę warszawski sąd administracyjny rozpatrzył skargi warszawskiego ratusza i jednej z beneficjentek na decyzję komisji weryfikacyjnej o uchyleniu przyznania odszkodowania. Sąd nieprawomocnie oddalił odwołania i utrzymał w mocy decyzję komisji.



Zdaniem WSA decyzja komisji była prawidłowa. „Rację miała komisja, że decyzję prezydenta Warszawy uchyliła zwróciła sprawę do ponownego rozpatrzenia, ponieważ zakres postępowania, który musi być w tej chwili przez organ I instancji przeprowadzony jest ogromny” – wskazał sąd w uzasadnieniu.

Sąd podkreślił przy tym, że prezydent miasta wydając decyzję o odszkodowaniu nie zawarł w jej uzasadnieniu odpowiednich argumentów. „Sprawa sięga lat 40. i jasne jest, że po ponad 70 latach próby ustalenia niektórych faktów, mogą okazać się niemożliwe, ale to nie oznacza, że organ (m.st. Warszawa – PAP) nie ma wyjaśnić, że podjął taką próbę i jaki uzyskał wynik” – wskazał sąd.WSA zaznaczył też, że w sprawie odszkodowania za Borzymowską 34/36 od strony merytorycznej jest wiele wątpliwości. Jak dodano, sprawdzenie choć jednej z nich jest wystarczające, żeby uznać, że odpowiednia przesłanka nie została spełniona. „Czyli nie ma możliwości przyznania odszkodowania” – dodał sąd.Portal tvp.info skontaktował się w tej sprawie z wiceministrem sprawiedliwości i przewodniczącym Komisji Weryfikacyjnej Sebastianem Kaletą.

– Wyrok ma niebagatelne znaczenie, ponieważ to pierwsza z serii spraw dotyczących wypłaty łącznie 35 mln osobom związanym z Robertem N. Sąd w całości podzielił zdanie Komisji, że prezydent m. st. Warszawy błędnie uznał zasadność roszczeń w tej sprawie na kwotę niemal 3 mln zł – powiedział Kaleta.



– To ważny wyrok, ponieważ oprócz bezprawności decyzji, to właśnie te sprawy według prokuratury były kołem zamachowym machiny korupcyjnej w ratuszu. Jakub R. za wydanie tych decyzji miał otrzymywać gigantyczne łapówki. Dzięki pracy Komisji i wyrokowi sądu dzisiaj Warszawa może odzyskać wyłudzone pieniądze – dodał.

W decyzji z kwietnia 2019 r. komisja weryfikacyjna argumentowała, że prezydent Warszawy, przyznając odszkodowanie, „pominął całkowicie analizy istnienia i zakresu prawa własności do przedmiotowej nieruchomości podmiotu, któremu prawo to przysługiwało”. Według komisji prezydent m.st. Warszawy zaniechał analizy rzeczywistej daty pozbawienia poprzednich właścicieli możliwości faktycznego władania nieruchomością.W sprawie Borzymowskiej w 2008 r. po odszkodowanie „za pozbawienie faktycznej możliwości władania działką” zgłosił się warszawski adwokat Robert N. oskarżony obecnie w procesie dot. afery reprywatyzacyjnej. W wyniku jego działania, siostra N., była urzędniczka resortu sprawiedliwości Marzena K., jego wspólnik Janusz P. oraz dwie inne znane im osoby otrzymały decyzją prezydenta m.st. Warszawy z 2012 roku odszkodowania na kwotę 2 mln 826 tys. zł.