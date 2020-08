Jak przygotować naturalny preparat do mycia twarzy? Podpowiadamy

Półki drogerii uginają się pod rozmaitymi produktami do pielęgnacji. Mimo to nie jest łatwo znaleźć kosmetyki o całkowicie naturalnym składzie. Aby uniknąć podrażnień i reakcji alergicznych, warto spróbować samodzielnie przygotować preparat do oczyszczania twarzy, którego używanie nie skończy się przykrą niespodzianką w postaci zaczerwienionej, swędzącej skóry i wyprysków – przekonuje PAP.

Naturalna pielęgnacja cieszy się coraz większą popularnością. Chętnie rezygnujemy z gotowych kosmetyków na rzecz preparatów przygotowywanych w domowym zaciszu, na bazie wybranych przez siebie produktów.



W sieci dostępnych wiele przepisów na maseczki, płukanki i różne zabiegi, które mają odmładzać, nawilżać i odświeżać skórę. Warto do tematu naturalnej pielęgnacji podejść holistycznie i nie ograniczać się wyłącznie do stosowanych raz na jakiś czas maseczek – czytamy.



Doskonałym pomysłem będzie samodzielne stworzenie dostosowanego do potrzeb własnej skóry środka do czyszczenia twarzy, którego będziemy używać na co dzień.



Jest to idealne rozwiązanie zwłaszcza dla posiadaczek bardzo wrażliwej skóry, która potrzebuje specjalnego traktowania. Domowej roboty kosmetyk może okazać się wybawieniem również dla osób, których cera jest wyjątkowo podatna na zmiany temperatur, poziom stresu czy wahania hormonalne.





Jeśli więc bywa naprzemiennie przesuszona oraz skłonna do przetłuszczania i wyprysków, jeden gotowy preparat prawdopodobnie okaże się niewystarczający.



Przygotowując własny kosmetyk do mycia twarzy możemy żonglować składnikami, których w danym momencie nasza skóra najbardziej potrzebuje.



Przyrządzając środek do oczyszczania skóry musimy pamiętać o tym, że naturalne produkty bardzo szybko się psują – zwykle w ciągu 72 godzin. Kluczem do sukcesu są zatem małe porcje.



Zamiast więc przygotowywać całą butelkę preparatu, ograniczmy się do ilości, która wystarczy nam na maksymalnie trzy dni stosowania. Zacząć należy od stworzenia bazy kosmetyku. Dermatolożka Natalie Aguilar poleca wykorzystać do niej kawałek czarnego afrykańskiego mydła i trzy łyżki glinki bentonitowej.



– Cenione na całym świecie mydło afrykańskie jest bezzapachowe i w stu procentach naturalne. Dobrze się pieni, ma dużą zawartość gliceryny i świetnie oczyszcza skórę. Glinka bentonitowa z kolei zapewnia skórze solidny detoks i uwalnia od wszelkich zanieczyszczeń – wyjaśnia.



Jeśli zależy nam na bardziej płynnej konsystencji preparatu, dodajmy łyżkę jogurtu naturalnego i odrobinę miodu, który dodatkowo nawilża, koi i regeneruje skórę. W zależności od rodzaju cery, możemy uwzględnić składniki, które pomogą nam uporać się z rozmaitymi problemami skórnymi – przekonuje.

Skóra tłusta i trądzikowa polubi ocet jabłkowy lub olejek z drzewa herbacianego, które wykazują silne działanie przeciwbakteryjne. Skórze suchej przysłuży się aloes, który koi podrażnienia i pomaga zatrzymywać wilgoć.



Możemy również śmiało dodać kurkumę, która z uwagi na obecność przeciwutleniaczy rozjaśnia skórę i zmniejsza stan zapalny. Całość niech dopełni łyżka różanej mgiełki, która zapewni skórze dodatkową świeżość.



Aguilar przypomina, by codzienny zabieg oczyszczania twarzy zacząć od dokładnego demakijażu.



– Zanim użyjesz swojego domowego środka czyszczącego, zastosuj odpowiedni preparat do demakijażu, taki jak płyn micelarny, oczyszczające mleczko lub olejek.



Następnie zmocz skórę letnią wodą i zaaplikuj swój domowej roboty kosmetyk do mycia, masując skórę okrężnymi ruchami – instruuje dermatolożka.



I dodaje, że naturalny środek do czyszczenia przechowywać należy tak, jak żywność – z dala od słońca, najlepiej w lodówce.



– Warto napisać na buteleczce datę utworzenia. Dzięki temu będziesz pamiętać, kiedy należy przygotować nową porcję produktu – konkluduje.