Cierpisz na bezsenność? Sprawdź, co może ci pomóc

Osoby zmagające się z bezsennością stale poszukują nowych sposobów na uporanie się z tym uciążliwym problemem. Zwolennicy dobrze znanych, cenionych od wieków metod radzą zamiast po tabletki nasenne sięgnąć po aromatyczny napój. PAP zebrała porady, jak zadbać o spokojniejszy i dłuższy sen. Wśród specyfików jest rumianek, ajurwedyjską herbatę oraz napar z kozłka lekarskiego.

Wpływ na jakość snu ma wiele czynników. Jednym z nich jest dieta. Choć doskonale wiemy, że nie należy jeść przed snem ciężkostrawnych potraw ani pić wieczorem kawy, pozostaje pytanie, czy istnieją dietetyczne triki pozwalające przyspieszyć nieco proces zasypiania. Okazuje się, że tak.



Sekret regenerującego nocnego wypoczynku kryje się bowiem nie w potrawach, a w napojach. Aby lepiej i spokojniej spać, warto udać się przed snem po filiżankę ziołowego naparu lub soku, który ukoi nerwy, złagodzi napięcie i pomoże nam się zrelaksować.



Napar z kozłka lekarskiego



Kozłek lekarski znany jako waleriana to jeden z najpopularniejszych naturalnych środków na uspokojenie. Obniża on aktywność ośrodkowego układu nerwowego, dzięki czemu niweluje niepokój, lęk i napięcie. Stosowany jest również jako remedium na problemy żołądkowe oraz bóle menstruacyjne. Jak wykazało badanie niemieckich uczonych, napar z kozłka lekarskiego może posłużyć również za alternatywę dla leków nasennych. Rezultaty ich eksperymentu dowiodły, że picie naparu z waleriany poprawia jakość snu, sprawiając, że jesteśmy nazajutrz dużo bardziej wypoczęci. Wystarczy wsypać do filiżanki łyżeczkę korzenia kozłka i wlać 150 ml gorącej wody. Całość należy parzyć pod przykryciem przez około 15 minut.





Inwazja komarów w Polsce. Są na to zioła Owady towarzyszą nam na co dzień i w wielu dziedzinach życia zasługują na naszą wdzięczność. Są jednak wśród nich takie, które do naszych... zobacz więcej

Rumiankowa herbata



Herbata rumiankowa wspomaga trawienie, niweluje mdłości, łagodzi skurcze mięśni i objawy przeziębienia, a także obniża poziom cukru we krwi. Ponadto jest sprawdzonym środkiem uwalniającym od problemów z zasypianiem. Rezultaty badania naukowego przeprowadzonego w 2017 roku wskazują, że ekstrakt z rumianku poprawia jakość snu oraz zwiększa naszą wydajność następnego dnia.



Wyjątkowe działanie rumianku wynika z obecności flawonoidów, które wiążą się z receptorami benzodiazepinowymi w mózgu, a w konsekwencji uspokajają i ułatwiają zasypianie. Aby przygotować rumiankową herbatę, należy wsypać do filiżanki łyżeczkę suszu, zalać gorącą, ale nie wrzącą wodą (ok. 120 ml) i parzyć pod przykryciem przez 8 minut.

#wieszwiecej Polub nas

Jak wynika z badań opublikowanych w 2010 roku na łamach „Journal of Medicinal Food”, picie każdego wieczoru kwaśnego wiśniowego soku ułatwia zasypianie. Wiśnie są bowiem źródłem tryptofanu – aminokwasu, który stymuluje wydzielanie melatoniny.Jest ona hormonem produkowanym przez szyszynkę, który bywa określany „hormonem snu” lub „hormonem nocy”. Reguluje bowiem rytmy dobowe, m.in. snu i czuwania.

Ajurwedyjska herbata



Medycyna ajurwedyjska bazuje na naturalnych metodach zwalczania różnych dolegliwości. Kluczowym elementem tego staroindyjskiego, holistycznego systemu lecznictwa są zioła, które w łagodny sposób wspierają walkę organizmu z różnymi infekcjami i sprzyjają jego szybszej regeneracji.



Tradycyjne zioło Ashwagandha określane jako „żeń-szeń indyjski” zapewnia spokojny, relaksujący sen, a ponadto zwiększa witalność, zmniejsza rozdrażnienie i obniża poziom stresu. Aby przygotować herbatę, wystarczy wsypać łyżeczkę sproszkowanego korzenia Ashwagandhy, zalać filiżanką wrzątku i parzyć przez 10 minut.



Napar z męczennicy cielistej



Męczennica cielista to roślina wykorzystywana m.in. w terapiach uzależnienia od alkoholu i nikotyny i w leczeniu astmy. Wykazuje ona również silne działanie uspokajające, dzięki czemu bywa stosowana jako środek wspomagający leczenie stanów lękowych i bezsenności. Badanie z 2013 roku wykazało, że wypijanie wieczorem naparu z męczennicy działa w podobnym stopniu, co zolpidem - związek chemiczny będący składnikiem wielu leków nasennych.



Uczestnicy badania dostrzegli pozytywne działanie picia owego naparu zaledwie po tygodniu. Mieli lepsze samopoczucie, a jakość snu wyraźnie wzrosła. Herbatę z męczennicy cielistej przygotujemy zalewając dwie łyżeczki ziela szklanką gorącej wody. Napar należy parzyć pod przykryciem. Po upływie 15 minut jest gotowy do spożycia.