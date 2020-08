Kazał starszemu panu kupić alkohol i papierosy, a gdy ten odmówił, pobił go

73-letni krakowianin został pobity przez młodszego o 40 lat mężczyznę, bo nie chciał być jego „sponsorem” i kupić mu papierosy oraz alkohol. Policjanci zatrzymali napastnika, który po pobiciu starszego pana zabrał mu jeszcze telefon komórkowy. 33-latkowi grozi teraz do 12 lat więzienia za rozbój.

Do ataku na 73-letniego mieszkańca Krakowa doszło w minioną niedzielę późnym wieczorem. Starszy pan wracał z odwiedzin u siostry. Jako że przystanek autobusowy znajdował się obok stacji paliw, poszedł tam kupić sobie coś do picia. Kiedy wychodził, zaczepił go młody mężczyzna. – Sponsor. Kup mi fajki i alkohol. Biegusiem – rzucił nieznajomy.



Senior jednak grzecznie odmówił i poszedł na przystanek. Po kilku minutach znów podszedł do niego ten sam mężczyzna. Rzucił się na starszego pana i zaczął okładać go pięściami po twarzy. Wściekły ryczał, że to kara za odmowę „pomocy”.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: tvp.info, malopolska.policja.gov.pl

Po czwartym czy piątym ciosie, ofiara osunęła się na ziemię. Napastnik uderzył jeszcze raz, zabrał ofierze telefon komórkowy i uciekł. Tym samym oprawca się pogrążył, gdyż zamiast pobicia naraził się na zarzut rozboju, zagrożony surowszą karą.Policjantów o napadzie powiadomił pracownik stacji paliw. Myśleniccy kryminalni szybko wytypowali podejrzanego. Okazał się nim 33-letni mieszkaniec gminy Sułkowice, znany miejscowym stróżom prawa. Podczas przeszukania w jego mieszkaniu policjanci znaleźli skradziony telefon. Mężczyzna został zatrzymany, a we wtorek na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Myślenicach aresztował rozbójnika na trzy miesiące. Teraz grozi mu do 12 lat więzienia.