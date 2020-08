Lewica zaostrza język. „Tęczowy cyrk jej nie pomoże” [WIDEO]

Posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus chce, żeby na szczycie Sejmu zawisła tęczowa flaga. Jej koleżanka Małgorzata Prokop-Paczkowska porównuje środowiska LGBT do Żydów. – Tęczowy cyrk, który obserwujemy w wykonaniu posłanek Lewicy nie pomoże w odbudowaniu wizerunku. Klęska w wyborach prezydenckich, jaką odnotowała, powinna skłonić do głębszej refleksji. Lewica ma swoją przestrzeń w polskiej polityce, ale nie ta, którą obserwujemy. Nie ta, która wymachuje tęczowymi flagami i nie ta, która mówi, że Polacy wyrywali zęby Żydom – powiedział portalowi tvp.info poseł PiS Jan Mosiński.

– Obiecuję wam, jak tutaj stoję, że ta flaga jeszcze kiedyś zawiśnie na czubku Sejmu, obok flagi biało-czerwonej. Obiecuję wam to! – zapowiedziała Scheuring-Wielgus na wiecu w Toruniu. – Mam wrażenie, że ta pani ponawia hasła bolszewików z 1920 roku, którzy też chcieli, żeby nad Warszawą załopotał czerwony sztandar z sierpem i młotem. Flaga również ideologiczna, wcześniejszej wersji marksizmu, czyli komunizmu. Dzisiaj mamy kolejny etap wojny marksistowskiej. Tym razem flagą jest flaga sześciokolorowa – skomentował poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Rzymkowski.



– To, co się dzieje dzisiaj z mniejszościami w naszym kraju, ze społecznością LGBT, ze społecznością LGBT, z kobietami, które domagają się swoich praw, to jest to samo, co tak zwani „prawdziwi Polacy” robili kiedyś z Żydami. Kiedy odmawiali im życia i pracy we własnym kraju. Potem cieszyli się, kiedy Hitler rozwiązywał sprawę Żydów, a potem wyrywali im zęby nawet z grobów po śmierci. Potem doprowadzili do pogromu w Kielcach i mordu w Jedwabnem – mówiła z kolei na pikiecie w Szczecinie posłanka Lewicy Małgorzata Prokop-Paczkowska.



– Mamy do czynienia ze skandalem, że poseł na Sejm Rzeczpospolitej obraża historię i atakuje historię tejże Rzeczpospolitej. Mówienie, że Polacy cieszyli się, gdy mordowano Żydów jest nieprawdziwe i skrajnie szkalujące. Wiemy o kilkudziesięciu tysiącach Polaków, którzy pomagali Żydom w czasie wojny. Tysiące z nich zamordowano tylko dlatego, że pomagali Żydom. Ta posłanka Lewicy powinna przeprosić – odniósł się do słów Prokop-Paczkowskiej eurodeputowany PiS Ryszard Czarnecki.

Skąd takie zaostrzenie retoryki Lewicy? – Lewica poniosła sromotną porażkę w wyborach prezydenckich. Najgorszy wynik w historii tak naprawdę. Wydaje mi się, że jest dzisiaj próba pokazania się na scenie politycznej. Proszę zwrócić uwagę na ostatnie sondaże. To jedyne środowisko polityczne, które traci w sondażach, spadło poniżej 10 procent i to bardzo zły sygnał. Być może ta aktywność jest związana z tym, że mają poczucie zagrożenia, znów niewejścia do parlamentu – odpowiedział poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski, kiedyś przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej.



Czy posłanki Lewicy powinny w taki sposób walczyć o środowiska LGBT? – Apeluję, żebyśmy zachowywali wstrzemięźliwość w tych wszystkich wypowiedziach. Problem równości rzeczywiście w Polsce występuje. To wymaga przede wszystkim edukacji polskiego społeczeństwa i politycy powinni skupić się na edukowaniu, z czego ten problem wynika. Aby mówić o tym, że środowiska LGBT nie są wykluczone, tylko Polacy jak pan redaktor, czy ja powinni mieć swoje prawa. Muszą się po prostu dobrze czuć w Polsce. O tym problemie powinniśmy rozmawiać. Ja też apeluję na posiedzeniu klubu Lewicy, abyśmy w tych sprawach jednak zachowywali język, który łączy, a nie dzieli, bo to jest bardzo istotne – stwierdził poseł Lewicy Dariusz Wieczorek.



Środowisk LGBT w ostatnich dniach bronił też przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka. „Żądał” wyjaśnień od policji po zatrzymaniach aktywistów. – W tej chwili mamy wojnę między Lewicą, a lewicą o elektorat LGBT. Mamy lewicę w Platformie Obywatelskiej i mamy lewicę, która w tej chwili chce się nazywać Nową Lewicą, a która w dużej części jest starą lewicą, połączoną ze skrajną lewicą. To, co się dzieje mnie bardzo zasmuca, niepokoi, ale nie dziwi. Nie dziwi, bo te dwa środowiska nie mają pomysłu na Polskę i pomysłów na rozwiązanie kluczowych problemów, jakie w Polsce występują, tylko skłócają społeczeństwo – ocenił poseł Koalicji Polskiej – PSL – Kukiz’15 Jarosław Sachajko.