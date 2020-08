Prezenterka TVP Info ofiarą seksistowskich ataków. „Śmiałam założyć sukienkę z dekoltem”

Dziennikarka i prezenterka TVP Info Karolina Pajączkowska stała się obiektem ataków w mediach społecznościowych. Internauci za cel kpin obrali sobie jej wygląd – podczas serwisu zaprezentowała się w sukience. Pajączkowska w poście na Instagramie oświadczyła, że zdecydowanie sprzeciwia się seksizmowi.

Karolina Pajączkowska od listopada 2019 r. pracuje w TVP Info. Specjalizująca się w tematyce międzynarodowej prezenterka prowadzi dla widzów serwisy informacyjne. Do Telewizji Polskiej przeszła z redakcji TVN24 BiS.



We wtorek Pajączkowska prowadziła z innym prezenterem popołudniowy serwis informacyjny. Jej wygląd w sukience stał się obiektem drwin i seksistowskich komentarzy.



Prezenterka postanowiła odpowiedzieć na nie. W poście na Instagramie napisała o kolejnej wrzawie na Twitterze, którą chce mieć już za sobą.



„Tak! Mam biust. Tak wykarmiłam nim mojego syna! Tak, śmiałam założyć́ sukienkę̨ z dekoltem” – czytamy we wpisie Pajączkowskiej. Dalej ironicznie obiecuje: „Jutro zostawię biust w domu”.



„Zacznę też nosić burkę,̨ bo przecież kobiecie nie przystoi się pokazywać. A do tego śmiem być dziennikarką! Więc muszę być głupia i tylko za sprawą urody dostałam pracę. Bo przecież nie jest możliwe, żeby kobieta była ładna i inteligentna” – kontynuuje.



Na koniec napisała, że „to jest chore”. „Walczymy o prawa społeczności LGBT, podczas gdy to my, wszystkie kobiety, wciąż jesteśmy codziennie ofiarami seksizmu!! Obudźcie się, ludzie” – pisze.

