„Najbardziej skompromitowany senator” szefem komisji. „Będzie mówił tylko do siebie”

Senatorowie PiS występują z nadzwyczajnej komisji ds. klimatu w proteście przeciwko powołaniu na jej przewodniczącego senatora Stanisława Gawłowskiego – poinformował wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS).

– Uważamy, że powołanie Stanisława Gawłowskiego na przewodniczącego to jest skandaliczna decyzja. Najbardziej skompromitowany senator, z siedmioma bodajże zarzutami korupcyjnymi, słynna afera melioracyjna – i taki człowiek zostaje przewodniczącym nadzwyczajnej komisji – powiedział Marek Pęk.



– Nie przesądzam o jego winie, ale czym innym jest domniemanie niewinności, a czym innym utrzymanie pewnego najwyższego standardu, jeśli chodzi o piastowanie wysokich funkcji państwowych. Funkcja przewodniczącego komisji to jest już naprawdę zaszczyt i ogromna odpowiedzialność – dodał.



Dlatego, jak zaznaczył, senatorowie PiS występują z tej komisji. – Senator Gawłowski będzie mówił tylko do siebie i swoich kolegów – powiedział Pęk.



Stanisław Gawłowski, członek PO i niezrzeszony senator z Koszalina, został wybrany na przewodniczącego senackiej Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

źródło: TVP Info, PAP

Senatorowie PiS protestują przeciw jego wyborowi, wskazując m.in na wątek tzw. afery melioracyjnej. Według Prokuratury Krajowej, kołobrzeski przedsiębiorca Bogdan K. miał wręczyć Gawłowskiemu w charakterze łapówki 100 tys. zł, a także wartą ponad 200 tys. zł nieruchomość w Chorwacji.W zamian ówczesny wiceminister środowiska (funkcję tę pełnił od listopada 2007 roku do czerwca 2015 r.) miał oferować mu „przychylność, poparcie i pomoc” w kontaktach z przedstawicielami Zarządu Melioracji, organizującymi przetargi na wielomilionowe kontrakty.