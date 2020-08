Polityk Konfederacji: Aleksander Łukaszenka jest gwarancją stabilności

Aleksander Łukaszenka jest gwarancją stabilności – stwierdził w Radiu Opole polityk Konfederacji Michał Maliński. Ocenił, że rewolucja na Białorusi „przeprowadzana jest w sposób bardzo daleki od oddolności”. Poseł Konfederacji Krzysztof Bosak w rozmowie z portalem tvp.info przyznał, że nie chciałby komentować tej wypowiedzi.

Michał Maliński, polityk Ruchu Narodowego i Konfederacji, w rozmowie w Radiu Opole komentował wydarzenia na Białorusi, gdzie władza w brutalny sposób tłumi protesty przeciwko Aleksandrowi Łukaszence.



Maliński, który na Twitterze pisze, że jest szefem klubu Konfederacji w Opolu, ocenił, iż „w naszym interesie nie jest destabilizacja państwa białoruskiego”. – To jest nasz sąsiad, który jest silnie skoligacony z Rosją, ale to wciąż niepodległe państwo – powiedział.



W ocenie polityka „dopóki Białorusią rządzi Aleksander Łukaszenka, Białoruś pozostaje niepodległa” – informuje rozgłośnia. – Ciekawe jednak, czy społeczeństwo białoruskie się obudziło, czy zostało obudzone. Ludzie protestują i mają szczere intencje, ale ta nowa rewolucja jest prowadzona w sposób, który jest daleki od oddolności – przyznał.

Na stwierdzenie prowadzącej program, że „wielu komentatorów mówi, że Łukaszenka jest gwarancją stabilności”, Maliński przyznał jej rację. – Aleksander Łukaszenka jest gwarancją stabilności – mówił polityk Konfederacji.

– W naszym interesie jest to, aby nie było drugiego Majdanu i tego, co było na Ukrainie. Na jej przykładzie z lat 2013/14 widzimy, że taka rewolucja nie przyniosła niczego dobrego: rozlew krwi, hiperinflację, kryzys ekonomiczny i interwencję wojsk rosyjskich na wschodzie kraju. Nie chciałbym, żeby na Białorusi doszło do rosyjskiej interwencji – mówił.



O komentarz do słów Malińskiego portal tvp.info zwrócił się do posła Konfederacji Krzysztofa Bosaka, byłego kandydata tego ugrupowania na prezydenta. Powiedział nam, że nie chce komentować tej wypowiedzi. Dalej stwierdził, że jego stanowisko jest jasne.



– Wyrażamy stanowisko, że trzeba uważnie obserwować to, co dzieje się na Białorusi, ze spokojem i z zachowaniem wstrzemięźliwości w komentowaniu – mówi nam Bosak.

źródło: Radio Opole, portal tvp.info

Odcinając się od wypowiedzi Malińskiego, Bosak przyznał, że kluby Konfederacji to ruchy społeczne, niezależne od struktur partii.