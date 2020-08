Franciszek pozdrowił pielgrzymujących na Jasną Górę. Nawiązał do cudu nad Wisłą

Papież Franciszek pozdrowił pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę oraz zawierzył walkę z koronawirusem wstawiennictwu Maryi, której przed stu laty przypisywano zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej. Biskup Rzymu, jak co tydzień w środę, skierował się do Polaków, podczas audiencji ogólnej transmitowanej przez media watykańskie z biblioteki Pałacu Apostolskiego.

Prezydent potwierdził kierunek pierwszej podróży zagranicznej w drugiej kadencji Prezydent Andrzej Duda w pierwszą podróż zagraniczną w drugiej kadencji uda się do Włoch i Watykanu. W czwartek w wywiadzie dla Polsat News... zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



– Serdecznie pozdrawiam polskich wiernych. W szczególny sposób towarzyszę w myślach i modlitwie setkom pielgrzymów, którzy z Warszawy, Krakowa i z innych miast w Polsce wędrują pieszo na Jasną Górę, do Sanktuarium Czarnej Madonny – powiedział Franciszek pod koniec audiencji do Polaków.



– Ta pielgrzymka, odbywana z należytą ostrożnością, konieczną w sytuacji pandemii, niech będzie dla was wszystkich czasem refleksji, modlitwy i braterstwa w wierze i w miłości – dodał.



– 15 sierpnia przypada stulecie historycznego zwycięstwa wojsk polskich, zwanego cudem nad Wisłą, które wasi przodkowie przypisywali interwencji Maryi. Dzisiaj niech Matka Boża pomoże ludzkości zwyciężyć koronawirusa, a wam, waszym rodzinom i całemu narodowi polskiemu niech zapewni obfitość łask. Z serca wam błogosławię – powiedział Franciszek.





Po słowach Ojca Świętego ks. prał. Paweł Ptasznik z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej streścił papieską katechezę: „Pandemia wyraźnie pokazała, jak bardzo jesteśmy bezradni, a równocześnie jak bardzo jesteśmy powiązani ze sobą nawzajem. Ujawniła też choroby społeczne, z którymi trzeba się zmierzyć. Jedną z nich jest wypaczona wizja osoby, pomijająca jej godność i charakter relacyjny. Takie przedmiotowe ujęcie podsyca indywidualistyczną i agresywną kulturę odrzucenia, która czyni z człowieka dobro konsumpcyjne”.



– Tymczasem Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo nie jako przedmioty, ale jako osoby miłowane i zdolne do kochania. W ten sposób nadał nam wyjątkową godność, zapraszając nas do życia w komunii z Nim, z naszymi siostrami i braćmi, w poszanowaniu całego stworzenia – mówił, tłumacząc audiencję papieża.



– Świadomość godności każdej istoty ludzkiej ma poważne następstwa społeczne, gospodarcze i polityczne. Postrzeganie swego brata i całego stworzenia jako daru otrzymanego z miłości Boga, budzi postawę wrażliwości, troski i zdumienia. W ten sposób człowiek wierzący, widząc w bliźnim brata, a nie obcego, podchodzi do niego ze współczuciem i empatią, a nie z pogardą czy wrogością – powiedział.



– Podczas gdy podejmowane są wysiłki mające na celu opanowanie wirusa, który atakuje wszystkich bez różnicy, wiara zachęca nas do poważnego i aktywnego zaangażowania się w przeciwdziałanie obojętności wobec pogwałcenia ludzkiej godności. Oby Pan „przywrócił nam wzrok”, byśmy na nowo odkryli, co to znaczy być członkiem rodziny ludzkiej. I oby to spojrzenie przekładało się na konkretne działania pełne współczucia i szacunku dla każdej osoby – zakończył ks. Ptasznik.

#wieszwiecej Polub nas