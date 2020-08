Andrzej Duda pisze do ONZ ws. Białorusi. „Pierwszy list na tak szeroką skalę”

Prezydent Andrzej Duda w liście do członków Rady Praw Człowieka ONZ zwrócił się z apelem, żeby nie być obojętnym na sytuację na Białorusi – poinformował w TVP Info szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. – To pierwszy list w obronie ludzi na Białorusi na tak szeroką skalę – podkreślił. Przypomniał też o wcześniejszych inicjatywach prezydenta i polskiego rządu. Andrzej Duda chce, by Rada Praw Człowieka zażądała od władz Białorusi m.in. zaprzestania przemocy wobec demonstrantów oraz wypuszczenia więźniów politycznych – wynika z dokumentu.

– Prezydent napisał dzisiaj do wszystkich 47 państw z całego świata, członków Rady Praw Człowieka ONZ specjalne pismo, apel o to, żeby nie być obojętnym na sytuację na Białorusi, żeby zabierać głos, żeby w swoich środowiskach, na swoich kontynentach, na całym świecie sprawa Białorusi stała się sprawą, o którą będziemy się troszczyć, jako wspólnota międzynarodowa – powiedział Szczerski w TVP Info.



W liście – do którego treści dotarła PAP – prezydent Duda stwierdza, że państwa członkowskie Rady „nie mogą pozostać obojętne na pogarszającą się sytuację na Białorusi” i wzywa je do podjęcia działań.



Zdaniem Prezydenta RP ta reakcja powinna „obejmować wezwanie białoruskich władz do powstrzymania się od używania siły wobec pokojowych demonstrantów i wypuszczenie wszystkich przetrzymywanych w aresztach za korzystanie ze swoich podstawowych swobód demokratycznych”. Prezydent proponuje też wezwanie do natychmiastowego wypuszczenia więźniów politycznych oraz pełnego dostępu do informacji.

Na antenie TVP Info Krzysztof Szczerski wskazał, że wystosowując ten list prezydent „wykonuje obowiązek moralny Polski wobec Białorusi na arenie międzynarodowej”.

– Ktoś musi świat budzić. Jak widać, świat nie jest specjalnie zainteresowany sytuacją na Białorusi. Polska ten świat budzi, pan prezydent Andrzej Duda budzi (…), to będzie pierwszy na tak szeroką skalę list wysłany w obronie ludzi na Białorusi – zaznaczył.



Rada Praw Człowieka ONZ jest organem pomocniczym Zgromadzenia Ogólnego ONZ działającym od 2006 roku. Zastąpiła Komisję Praw Człowieka ONZ, przejmując większość jej funkcji, co miało przede wszystkim służyć poprawie efektywności działania tego organu. Siedziba Rady mieści się w Genewie.



Tuż po zakończeniu wyborów na Białorusi prezydenci Polski i Litwy wydali wspólne oświadczenie skierowane do władz w Mińsku. „Jako sąsiedzi Białorusi, apelujemy do władz białoruskich o pełne uznanie i przestrzeganie podstawowych standardów demokratycznych. Wzywamy do powstrzymania się od przemocy i do respektowania podstawowych wolności, praw człowieka i obywatela, w tym praw mniejszości narodowych i wolności słowa” – napisali Andrzej Duda i Gitanas Nauseda w związku z wyborami prezydenckimi na Białorusi.



Szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki zaapelował z kolei o zwołanie nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej ws. Białorusi.