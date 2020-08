Potrącił policjanta i uciekł. Kierowca BMW zatrzymany [WIDEO]

Policjanci ujęli kierowcę BMW, który w miniony piątek w Myszkowie na Śląsku potrącił próbującego go zatrzymać policjanta z drogówki. Sprawcą okazał się 46-latek z Zabrza; usłyszał już m.in. zarzut czynnej napaści na policjanta. Został aresztowany na trzy miesiące.

Do aresztu trafił też jego wspólnik, który się pozbył poszukiwanego samochodu – podał zespół prasowy śląskiej policji.



W piątek rano policjanci z myszkowskiej drogówki usiłowali zatrzymać BMW do kontroli drogowej. Wcześniej otrzymali informację, że kierowca może być nietrzeźwy. Mimo sygnałów dźwiękowych i świetlnych kierowca się nie zatrzymał. Policjanci dogonili samochód, gdy stanął na ul. Kościuszki na czerwonym świetle.



Policjanci wybiegli z radiowozu i próbowali wyciągnąć z auta kierowcę. Wtedy mężczyzna ruszył, dociskając jednego z interweniujących policjantów do karoserii radiowozu i przejeżdżając mu po stopie. Ranny policjant wymagał pomocy medycznej. Uciekinier odjechał w stronę centrum miasta i zniknął z oczu policjantom – opisuje myszkowska komenda.

Do akcji wkroczyli kryminalni; szybko namierzyli sprawcę potrącenia ich kolegi. Zatrzymali go w niedzielę rano na jednej z działek rekreacyjnych w Skarżysku-Kamiennej.



– Mężczyzna był zaskoczony widokiem mundurowych. W jego mieszkaniu śledczy znaleźli również narkotyki. Jak się okazało, samochód przekazał swojemu 27-letniemu znajomemu, który miał się go pozbyć. Śledczy zatrzymali także jego, pod zarzutem zacierania śladów przestępstwa – poinformowali policjanci z Myszkowa.



We wtorek sąd uwzględnił wniosek prokuratury o aresztowanie 46-latka na trzy miesiące. Podejrzanemu o czynną napaść na funkcjonariusza, niezatrzymanie się do kontroli i posiadanie narkotyków grozi kara do 10 lat więzienia. Jego 27-letni znajomy także trafił do aresztu, w jego przypadku ten środek zapobiegawczy zastosowano na miesiąc.